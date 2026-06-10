So Tončka ubili zaradi belega golfa? Še vedno brez odgovora, kdo je nesrečneža pretepel do smrti

POŠTARKA NAŠLA TRUPLO

Že četrt stoletja iščejo morilce Matičkovega Tončka iz Sevnega. So ga do smrti pretepli, ker jim ni hotel prodati starega golfa?.

Le redko se zgodi, da bi preiskovalci zločinov raziskali 10, 20, 30 let ali še starejše nerešene umore, čeprav, tako zagotavljajo, takih primerov nikoli povsem ne odložijo v predal. In od enega takih umorov je minilo 25 let. Kdo je umoril Antona Rozino, po domače Matičkovega Tončka? So v zadnjih letih glede Tončkove smrti prišli do novih spoznanj, je bilo vprašanje uradnemu govorcu slovenske policije Dragu Menegaliji. Odgovor pa pričakovan: »Ne razpolagamo z novimi podatki v omenjenem primeru.« Tepen že pred smrtjo Tistega 25. oktobra 2000 so v stari hiši v Sevnem pri Primskovem našli mrtvega ...