DIGITALNA VARNOST

Če na spletu počnete to, tvegate, da vam bodo ukradli podatke

Digitalni nakupi prinašajo udobje in večjo izbiro, hkrati pa zahtevajo več pozornosti pri ravnanju s plačilnimi sredstvi.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Kaja Grozina
 21. 1. 2026 | 18:28
Spletno nakupovanje potrošnikom ponuja udobje, časovno prilagodljivost in širok nabor izdelkov, ki so dostopni brez fizičnega obiska trgovin. Ob tem pa se razumljivo pojavlja vprašanje varnosti, saj se celoten proces odvija v digitalnem okolju, kjer osebni in finančni podatki niso vidni, temveč se prenašajo prek kompleksnih tehnoloških sistemov. Prav zaradi tega je varnost spletnih plačil danes ena ključnih prioritet finančnih institucij in regulatorjev.

Smiselno je kupovati pri preverjenih spletnih trgovcih in biti pozoren na spletni naslov ter varno povezavo. Priporočljivo je preveriti osnovne podatke o trgovcu in mnenja drugih kupcev, pri čemer velja večjo pozornost nameniti uravnoteženim in verodostojnim ocenam. Osebne in plačilne podatke je treba posredovati le v nujnem obsegu, nakupe pa opravljati prek zasebnih in zanesljivih omrežij. Dodatno varnost zagotavljajo redno posodobljene naprave, protivirusna zaščita ter uporaba močnih gesel.

Vklopite večstopenjsko preverjanje identitete

Evropska zakonodaja od ponudnikov plačilnih storitev zahteva uporabo večstopenjskega preverjanja identitete, katerega namen je zmanjšati tveganje zlorab. Gre za sistem, ki temelji na kombinaciji različnih načinov potrjevanja identitete in omogoča višjo stopnjo zaščite brez dodatnega zapletanja uporabniške izkušnje. Večstopenjska avtentikacija pomeni, da se plačilo potrdi z vsaj dvema neodvisnima elementoma. To so lahko osebna koda ali geslo, mobilna naprava uporabnika ali biometrična potrditev, kot sta prstni odtis ali prepoznava obraza. Ker večina sodobnih pametnih telefonov že vključuje biometrične senzorje, je takšna potrditev hitra in ne moti uporabniške izkušnje.

Redno spremljajte transakcije

Pomembno vlogo pri varnosti spletnih plačil ima tudi stalno spremljanje transakcij. Plačilni sistemi analizirajo vzorce uporabe in se odzovejo ob zaznavi odstopanj. V primeru suma uporabnika obvestijo, praviloma prek bančne aplikacije, kjer je možno transakcijo potrditi ali zavrniti. Ta postopek poteka v realnem času in preprečuje nadaljnjo obdelavo morebitno spornih plačil.

Če opazite sumljive transakcije, je treba nemudoma obvestiti banko in zahtevati blokado kartice, s čimer se prepreči nadaljnja morebitna zloraba.

Zakrijte dejanske podatke kartice

Dodaten varnostni sloj predstavlja digitalna zamenjava kartičnih podatkov. Pri spletnih plačilih se namesto dejanske številke kartice uporablja posebna varnostna koda, vezana na posamezno transakcijo ali napravo. Takšen zapis nima uporabne vrednosti zunaj zaščitenega sistema in ne omogoča zlorab niti v primeru vdora v podatkovno bazo trgovca. Ta način zaščite se danes uporablja tako pri spletnih plačilih kot tudi pri mobilnih denarnicah in nosljivih napravah.

Kupujte pri preverjenih trgovcih 

Kljub naprednim tehnološkim rešitvam pa varnost spletnega nakupovanja ni izključno v rokah ponudnikov storitev. Pomembno vlogo ima tudi ravnanje uporabnikov. Priporočljivo je nakupovati pri preverjenih trgovcih, biti pozoren na spletne naslove in preveriti, da spletna stran uporablja varno povezavo. Prav tako je smiselno preveriti dostopnost kontaktnih podatkov in mnenja drugih kupcev, ki lahko razkrijejo morebitna tveganja. Posredujte le nujno potrebne osebne podatke in se izogibajte plačilom prek javnih brezžičnih omrežij. Redno posodabljanje naprav, uporaba protivirusne programske opreme ter upravljanje gesel pa še dodatno zmanjšuje možnosti zlorab.

Priporočljivo je pregledati nedavne transakcije in sporne nakupe prijaviti, saj je v številnih primerih mogoče sprožiti postopek povračila.

