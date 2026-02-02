Zaradi visokih stroškov dela italijanski lastnik konec marca zapira slovenjgraško podjetje Dani AFC z 59 zaposlenimi. Ti so z namero že seznanjeni, odpovedi bodo prejeli sredi marca, vsi bodo prejeli tudi odpravnine, kot to določa zakon, je povedal direktor družbe Slavko Jovanov.

Podjetje kroji usnje za avtomobilsko in pohištveno industrijo

Slovenjgraško podjetje Dani AFC se zaradi razmer na trgu že več let sooča z nihanji pri naročilih in zmanjševanjem števila zaposlenih. Še pred petimi leti je imelo podjetje, ki v Slovenj Gradcu deluje v najetih prostorih družbe Prevent Global v stečaju, več kot 370 delavcev.

Vodstvo družbe bo na slovenjgraško sodišče konec tega meseca vložilo predlog za likvidacijo podjetja, je danes prvi poročal Koroški radio.

Previsoki stroški obratovanja

Razlog za zaprtje podjetja so previsoki stroški obratovanja. »Torej strošek dela je previsok, lani z božičnico in zdaj z zvišanjem minimalne plače se je lastnik odločil, da zapre ta del v Sloveniji,« je dejal Jovanov.

Med zaposlenimi, ki so po letih nihanj v poslovanju še ostali v družbi, so večinoma starejše ženske. Zaposleni bodo prejeli odpovedi pogodb o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Podjetje je tudi že napovedalo odpoved najema prostorov, proizvodnja bo zaključena konec marca, nato pa bo lastnik opremo selil nazaj v Italijo, je še povedal Jovanov.