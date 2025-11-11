Sodba, ki postavlja meje oddajanju prek Airbnb: prepovedali oddajanje stanovanj

NA BLEDU

Sosedje niso dolžni trpeti turističnega vznemirjanja.

Na področju oddajanja stanovanj v kratkoročni najem, kot kaže, dobivamo tudi sodno prakso. V primeru večstanovanjske stavbe na Bledu je namreč okrajno sodišče v Radovljici lastniku dveh bivalnih enot zaradi protipravnega ravnanja prepovedalo oddajanje apartmajev v kratkoročni turistični najem. Sodbo je potrdilo tudi višje sodišče v Ljubljani, s čimer je postala pravnomočna. Kot izhaja iz sodb, je več etažnih lastnikov v večstanovanjski stavbi na Bledu vložilo tožbo zoper lastnika dveh stanovanj in lastnika podjetja, prek katerega je to dejavnost oddajal. Očitali so jima, da od sredine leta ...