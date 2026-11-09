Sodišče glede maseratija odločilo v korist Fursa

Finančna uprava (Furs) ima že tri leta v rokah zaseženega maseratija, ki ga je uporabljal tudi javnosti dobro znan Rok Snežič. A na papirjih za vozilo je lastnik Dario Ivanković, zaradi česar je ta tudi vložil tožbo. Čeprav je bil Snežič v preteklosti prepričan, da bo na sodišču zadeva padla, je sodišče na prvi stopnji odločilo v korist Fursa.

»Več časa bo avto ležal na Fursu, večjo odškodnino bo plačal Golob. Vztrajal bom, da to ne gre iz proračuna,« je v kratkem pogovoru za Delo dejal Snežič. In pojasnil, da sodba še ni pravnomočna, proti njej pa je že bila vložena pritožba. Po njegovih besedah je sodnica na prvi stopnji le prepisala vlogo Fursa in izdala sodbo, sodišče pa da je ugotovilo, da Dario Ivanković ni lastnik avtomobila, saj ni bil dokazan denarni tok.

»Čakam na višje sodišče, ki bo odločalo po zakonu in bo upoštevalo tudi druge dokaze, ki so bili priloženi spisu,« je izjavil Snežič. Opozarja tudi, da sodišče ni reklo, da je avto njegov: »Če ni Ivankovićev, potem je še od predhodnega lastnika?«

Več časa bo avto ležal na Fursu, večjo odškodnino bo plačal Golob.

Kdo je lastnik?

Zgodba z zaseženim maseratijem quattroporte je precej dolga. Snežič nam je dejal, da je bilo za vozilo januarja 2023 odvzeto prometno dovoljenje, septembra pa je Furs v ljubljanskem nakupovalnem središču BTC še fizično zasegel maseratija z registrskimi tablicami Bosne in Hercegovine. Snežič vztraja, da avto ni njegov in da je lastnik Dario Ivanković iz Bosne in Hercegovine.

Snežič je prepričan, da je bil v odvzem vozila vpleten sam vrh države, ker sta si bila nekoč blizu s spremljevalko takratnega predsednika vlade Roberta Goloba Tino Gaber. FOTO: Antonio Bronic Reuters

Leta 2024 nam je Snežič pojasnil, da je Ivanković direktor njegovega kluba, diskoteke v Banjaluki, po zasegu pa da je lastnik nato najel prav takšno vozilo pri drugem podjetju. Že takrat je omenjal, da bodo morali davkoplačevalci spet plačati visoko odškodnino, ker je nekdo naročil, da se mu odvzame vozilo.

Zaseg vozila se je zgodil v času vlade Roberta Goloba. Snežič je prepričan, da je bil v odvzem vozila vpleten sam vrh države, namiguje, da zato, ker sta si bila nekoč blizu s spremljevalko takratnega predsednika vlade Roberta Goloba Tino Gaber. V tistem obdobju so bili pri njem menda redni obiskovalci inšpektorji: »Za časa Janeza Janše ni bil nihče pri meni, zdaj pa je tu nekdo vsakih pet minut. Ampak do zdaj vedno neuspešno.«

Javnosti je sicer znano, da sta bila z aktualnim predsednikom vlade Janšo skupaj v zaporu na Dobu. V prejšnjem mandatu Janševe vlade so krožile informacije, da je Snežič njegov davčni svetovalec. Janša je to javno zanikal.

Snežič je bil že leta 2024 prepričan, da bo Furs na koncu avto moral vrniti, prav tako pa, da bo moral lastniku plačati visoko odškodnino. Opomnil je, da so jo nekoč že njemu, zaradi tega primera pa da bo na račun slovenskih davkoplačevalcev služil še njegov prijatelj.