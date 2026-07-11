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KONEC PRAVNE NEGOTOVOSTI

Sodišče prižgalo zeleno luč za odstrel 206 rjavih medvedov: »Varnost ljudi mora biti na prvem mestu«

Lovska zveza Slovenije odločitev pozdravlja in poudarja, da je dokazni postopek potrdil nujnost reguliranega odstrela za zaščito ljudi in premoženja.
Prenaseljenost sili zveri iz njihovega naravnega habitata neposredno v bližino človeka. FOTO: Jože Suhadolnik

Prenaseljenost sili zveri iz njihovega naravnega habitata neposredno v bližino človeka. FOTO: Jože Suhadolnik

Šestdesetletno prebivalko Gradišča, naselja v občini Škofljica, je 27. maja lani le 250 metrov od doma napadel medved. Foto: Dejan Javornik

Šestdesetletno prebivalko Gradišča, naselja v občini Škofljica, je 27. maja lani le 250 metrov od doma napadel medved. Foto: Dejan Javornik

Odstrel določenega števila medvedov je namenjen preprečitvi resne škode ter zagotavljanju zdravja in varnosti ljudi. FOTO: Claus Cramer/500px/Getty Images

Odstrel določenega števila medvedov je namenjen preprečitvi resne škode ter zagotavljanju zdravja in varnosti ljudi. FOTO: Claus Cramer/500px/Getty Images

Prenaseljenost sili zveri iz njihovega naravnega habitata neposredno v bližino človeka. FOTO: Jože Suhadolnik
Šestdesetletno prebivalko Gradišča, naselja v občini Škofljica, je 27. maja lani le 250 metrov od doma napadel medved. Foto: Dejan Javornik
Odstrel določenega števila medvedov je namenjen preprečitvi resne škode ter zagotavljanju zdravja in varnosti ljudi. FOTO: Claus Cramer/500px/Getty Images
STA
 11. 7. 2026 | 07:45
3:52
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Lovska zveza Slovenije pozdravlja odločitev upravnega sodišča, ki je zavrnilo tožbo okoljevarstvene organizacije AAG zoper dovoljenje za odstrel 206 rjavih medvedov. Kot so dejali, dolgotrajni birokratski in sodni spori ne sledijo naravni dinamiki rasti populacije medveda ter neposredno povečujejo varnostna tveganja na terenu. Dokazni postopek pred sodiščem je, so zapisali, »nedvoumno potrdil, da brez izvedbe strokovno predvidenega odstrela obstaja visoka verjetnost resne škode za javno varnost in zdravje ljudi«.

Sodišče je z zavrnitvijo tožbe okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green (AAG) po pojasnilih lovske zveze potrdilo, da je reguliran odstrel nujen ukrep za zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja ter da ne ogroža ugodnega stanja populacije rjavega medveda v Sloveniji. Kot so poudarili, je upravno sodišče prekinilo več kot eno leto trajajoče obdobje pravne negotovosti, ki se je začelo julija lani z začasnim zadržanjem odločbe ministrstva za naravne vire in prostor.

Pojavljanje medvedov v naseljih in neposredni bližini ljudi po besedah lovske zveze zahteva odgovorno in pravočasno ukrepanje, saj zgolj zaščitni ukrepi pri tako visoki gostoti naseljenosti zveri ne zadoščajo več. »Dogodki iz preteklega leta, ko smo v Sloveniji v zgolj nekaj mesecih zabeležili tri ranjene osebe zaradi napadov medvedov, so resno opozorilo, da prenaseljenost sili zveri iz njihovega naravnega habitata neposredno v bližino človeka,« so dodali.

Šestdesetletno prebivalko Gradišča, naselja v občini Škofljica, je 27. maja lani le 250 metrov od doma napadel medved. Foto: Dejan Javornik
Šestdesetletno prebivalko Gradišča, naselja v občini Škofljica, je 27. maja lani le 250 metrov od doma napadel medved. Foto: Dejan Javornik

Slovenska lovska stroka je skupaj z znanstveniki biotehniške fakultete in strokovnjaki Zavoda za gozdove Slovenije desetletja uspešno vzdrževala stabilno ravnovesje, so zapisali in poudarili, da lovci niso rablji, temveč odgovorni upravljavci prostora in izvajalci državnih odločitev. »Dolžnost države je, da ščiti svoje prebivalce, dolžnost vseh deležnikov pa, da odločitve sprejemamo na podlagi znanstvenih dejstev, monitoringa in genetike, ne pa na podlagi čustev.«

Dovoljenje se lahko izvaja

Odstrel določenega števila medvedov je namenjen preprečitvi resne škode ter zagotavljanju zdravja in varnosti ljudi, so poudarili na ministrstvu za okolje in prostor in napovedali, da bodo vse odločitve še naprej sprejemali na podlagi strokovnih mnenj. Sodišče je ugotovilo, da je bilo dovoljenje izdano zakonito in v skladu s predpisi. Pravnomočno sodbo upravnega sodišča so prejeli 30. junija, s pravnomočnostjo sodbe pa je prenehala veljati tudi začasna prepoved izvajanja odstrela, zato se lahko dovoljenje ponovno izvaja. Velja do konca letošnjega leta.

Odstrel določenega števila medvedov je namenjen preprečitvi resne škode ter zagotavljanju zdravja in varnosti ljudi. FOTO: Claus Cramer/500px/Getty Images
Odstrel določenega števila medvedov je namenjen preprečitvi resne škode ter zagotavljanju zdravja in varnosti ljudi. FOTO: Claus Cramer/500px/Getty Images

»Upravno sodišče je od leta 2020 na podlagi vloženih tožb štirikrat začasno ustavilo odvzem rjavega medveda iz narave z odstrelom. V vseh štirih primerih je na koncu odločilo, da je bila tedanja odločitev ministrstva o izdaji dovoljenja pravilna in zakonita,« so sporočili. Dovoljenje se nanaša na območja z največjo gostoto rjavih medvedov, to je na 176 lovišč v upravljanju lovskih družin in lovišč s posebnim namenom. Do izdaje začasne odredbe sodišča julija lani, s katero je bil odstrel zadržan, je bilo na podlagi dovoljenja iz narave odvzetih 22 rjavih medvedov. »Varnost ljudi in premoženja je bila tudi v nadaljnjem obdobju ves čas v največji možni meri zagotovljena z interventnim ukrepanjem,« so poudarili. Letos je bilo izdanih 11 odločb za interventni odstrel. Po podatkih zavoda za gozdove se je populacija medveda lani zmanjšala še za štiri osebke. En rjavi medved je bil povožen, za dva vzrok smrti ni bil znan, za enega pa zavod navaja naravne vzroke.

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