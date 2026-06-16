Sodni epilog odprtega pisma: kdo je res krnil ugled knjižnice

»Pravzaprav je bil potreben daljši dokazni postopek, kot sem predvidevala na začetku septembra lani, ker se je nekako izkazalo, da pravzaprav gre za hudo erozijo odnosov v knjižnici in so se izjave ene in druge strani izkazale za izrazito kontradiktorne. Če karikiram: zato da smo lahko ugotovili, kakšen je gozd, smo morali pogledati tudi posamezno drevo, pa vendarle je odločitev sodišča, da meje, ki jo dopušča zakon, s svojim pisanjem niste prešli, in torej niste izpolnili znakov kaznivega dejanja.« S tem povzetkom je okrožna sodnica Natalija Goldinskij Husar očitkov obrekovanja oprostila Suzano Lukovnjak, predstavnico sindikata Glosa v Pokrajinski in študijski knjižnici (PiŠK) Murska Sobota. Sindikalistka naj bi obrekovala delodajalca z zapisanim v odprtem pismu o razmerah v knjižnici. Sindikat je pismo, ki ga je podpisala Lukovnjakova, dan pred lanskim praznikom kulture poslal soboškemu županu Damjanu Anželju, vsebino pisanja pa so povzeli mediji.

»Sindikat je pač tisti, ki zastopa in deluje v imenu zaščite interesov delavcev, tukaj so številne pravice, tudi pravice do boljših razmer. V dokaznem postopku smo se lahko prepričali, da je bil pravzaprav ugled knjižnice, če je bil okrnjen, okrnjen že zdavnaj prej,« je še obrazložila sodnica. Lukovnjakova je na sodišču poudarjala, da je bilo pisanje odgovor na besede župana Anželja, ki je na seji mestnega sveta, ko so razpravljali o razmerah v PiŠK, izjavil, da nima nobenih uradnih podatkov o dogajanju v omenjenem zavodu. V pismu je bilo izpostavljeno, da se PiŠK zaradi vodstva sooča z izzivi, ki po mnenju knjižničarjev vplivajo na kakovost njihovih storitev. Iz vsebine je še izhajala zaskrbljenost zaradi pomanjkanja sodobne opreme in slabih delovnih razmer ter zaposlovanja po vzorcu negativne selekcije.

»Da smo lahko ugotovili, kakšen je gozd, smo morali pogledati tudi posamezno drevo.«

Odvetnik Andrej Janežič, ki je v imenu Klaudije Šek Škafar, direktorice PiŠK, in knjižnice sestavil zasebno tožbo proti sindikalni zaupnici, je bil prepričan, da sta Lukovnjakova in sindikat s pismom po medijih razširjala trditve, ki so neresnične in so škodovale dobremu imenu in ugledu knjižnice. In še, da so bile trditve o nestrokovnosti vodstva PiŠK povsem pavšalne in nestrokovne. Tožbo bi umaknili, če bi se Lukovnjakova opravičila za zapisano, opravičilo pa obenem objavila v medijih, ki so povzeli pismo. Lukovnjakova je na sodišču kaj takega odločno zavrnila. Janežič je v sklepni besedi še poudaril, da v tem primeru ni šlo za sindikalni boj, ampak je bil to boj sindikata, da bi menjal vodstvo. Sodišču je predlagal, da sindikalistko obsodi na trimesečno pogojno zaporno kazen in ji še naloži stroške postopke.

Izrek sodbe sta poslušali le Suzana Lukovnjak in njena pooblaščenka, odvetnica Mojca Bertalanič Foršek. FOTO: Andrej Bedek

Nasprotno je menila odvetnica Mojca Bertalanič Foršek, ki je na sodišču svojo varovanko dopolnjevala z besedami, da je bilo pismo le odziv na razmere, ki se ne pritičejo osrednji kulturni ustanovi v Pomurju, kakor je knjižnica. Po njenem je šlo za legitimen cilj sindikata, ki je upravičeno nastopil v javnosti. Da je bila dolžnost sindikata opozarjati, da javni zavod ne sledi razvoju. Šlo je za resno in objektivno kritiko, je še menila Bertalanič Forškova v zaključni misli. Sodnica je plačilo stroškov zasebne tožbe naprtila PiŠK, ki je lani za odvetniške storitve med drugimi namenil 22.500 evrov, še dodatnih 90 tisoč pa ima v proračunu rezerviran do konca leta 2028. Šek Škafarjeva je svoj prvi mandat nastopila leta 2018, knjižnica pa prej v takem obsegu ni poslovala z odvetniki oziroma sploh ni najemala tovrstnih storitev.

V ločenem postopku se bo zaradi suma obrekovanja pred isto sodnico moral zagovarjati tudi Franci Just, prejemnik nagrade soboške občine za življenjsko delo na področju kulture in eden najvidnejših raziskovalcev panonske književnosti. Očitek obrekovanja v direktoričini tožbi se nanaša na njegove izjave ob robu razstave v PiŠK o madžarskem pisatelju Petru Nádasu jeseni 2024, kjer je bilo več besedila na razstavnih plakatih zapisanega v madžarščini kot v slovenščini. Zakon o javni rabi slovenščine pa določa, da slovenščina v takšnih primerih ne sme biti manj poudarjena.