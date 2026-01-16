  • Delo d.o.o.
Sodni preobrat za Moldavca: sedem otrok je prevažal na povsem neprimeren način

Tihotapec ljudi Danil Arnaut je bil po pritožbi na sodbo izgnan.
Danil Arnaut (na fotografiji desno) je na višjem sodišču dobil manjši odpustek. FOTOGRAFIJI: Aleksander Brudar
Aleksander Brudar
 16. 1. 2026 | 07:50
2:56
A+A-

Devetega januarja letos sta minili dve leti od prijetja moldavskega državljana Danila Arnauta. Takrat so ga policisti ustavili pri Logatcu. Bil je za volanom korejskega športnega terenca ssangyong korando z madžarskimi registrskimi tablicami, prevažal je 11 turških državljanov, med njimi kar sedem otrok. Odrasli potniki so štiri otroke držali v naročju, en otrok je sedel na tleh pri sovoznikovem sedežu pod armaturno ploščo, dva sta se skrivala v prtljažniku.

Na ljubljanskem okrožnem sodišču je bil zato lani poleti obsojen na dve leti in tri mesece zapora ter plačilo 2000 evrov in triletni izgon iz države po prestani kazni. Sodišče ni dvomilo, da je Moldavec sodeloval z združbo, ki je migrante iz Turčije tihotapila v Italijo in Nemčijo. Zaradi pritožbe obrambe in tožilstva na sodbo se je decembra lani zadeva preselila pred tri ljubljanske višje sodnice. Te so pred dnevi že sklenile, da se obtoženemu glede na opis kaznivega dejanja ne more očitati delovanja v okviru hudodelske združbe, saj niso izpolnjeni trije pogoji: prvič, da gre za člana združbe najmanj treh oseb, drugič, da izvrši kaznivo dejanje zaradi izvedbe hudodelskega načrta te združbe, in tretjič, da izvrši kaznivo dejanje v povezavi z najmanj še enim članom kot sostorilcem ali udeležencem.

3 leta

se ne sme vrniti v Slovenijo.

Znižanje kazni

Zato je višje sodišče po uradni dolžnosti sodbo spremenilo. »Glede na takšno odločitev je bilo treba obtožencu znižati izrečeno zaporno in stransko denarno kazen, saj se je zmanjšala kriminalna količina, glede na dejstvo, da se obtožencu ne očita več kvalificirana oblika kaznivega dejanja,« so pojasnile sodnice. Sklenile so, da je zanj povsem primerna zaporna kazen dveh let, pri čemer so kot obteževalno okoliščino med drugim štele, da je v avtu kar sedem otrok prevažal na povsem neprimeren način, »kar kaže na to, da je obtoženi željo po pridobitvi premoženjske koristi postavil pred varnost ljudi«. Določile so tudi nižjo stransko denarno kazen, 1500 evrov.

Peter Kobentar je zastopal moldavskega državljana.
Arnaut, ki je kazen pred natanko enim tednom že prestal, saj se je v prestajanje štel tudi čas, ki ga je preživel v priporu, je bil za tri leta izgnan iz države. »Trajanje izgona se šteje od dneva pravnomočnosti sodbe. Čas, prebit v zaporu, se ne všteva v čas trajanja te kazni,« so poudarile sodnice, ki se niso strinjale z obtoženim in njegovim zagovornikom Petrom Kobentarjem, da zaradi tega ne bo mogel vstopiti v celotno schengensko območje, kr pomeni, da ne bi mogel priti do svoje mame v Italiji ali do babice v Franciji. Izpostavile so, da ta stranska kazen velja le za ozemlje Republike Slovenije. 

Več iz teme

Sodni preobrat za Moldavca: sedem otrok je prevažal na povsem neprimeren način

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Kult hitrega uspeha: zakaj mlade prepričujemo, da so že prepozni

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
