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CELJE

Sodstvo vstopa v digitalno dobo: V Sloveniji na sodišča prispe približno dva milijona vlog na leto, in to v fizični obliki

V Celju so odprli Centralni dokumentacijski digitalizacijski center. V njem se zbirajo sodna pisanja, ki fizično prispejo v hram pravice.
V novem centralnem dokumentacijskem in digitalizacijskem centru skenirajo vsa sodna pisanja. FOTOGRAFIJI: Mojca Marot
V novem centralnem dokumentacijskem in digitalizacijskem centru skenirajo vsa sodna pisanja. FOTOGRAFIJI: Mojca Marot
Mojca Marot
 30. 7. 2026 | 05:45
3:30
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Konec junija je na Ljubljanski cesti v Celju vrata odprl Centralni dokumentacijski digitalizacijski center (CDDC), ki je organizacijska enota Vrhovnega sodišča. To bo odslej osrednja nacionalna enota za digitalizacijo pisanj, naslovljenih na sodišča. V CDDC bodo digitalizirali vsa vhodna pisanja, povratnice ter druge dokumente, naslovljene na slovenska sodišča, centralizacija pa bo zagotovila hitrejšo razpoložljivost digitalnih kopij v informacijskih sistemih sodstva ter omogočila njihovo ponovno uporabo in takojšnjo dostopnost digitaliziranih dokumentov. Vzpostavitev CDDC, skupaj z možnostjo vlaganja in vročanja po elektronski poti, omogoča centralizirano, standardizirano in certificirano digitalizacijo, kar je ključen gradnik celovitega elektronskega poslovanja v sodstvu.

Polona Kidrič je pojasnila, kako bo potekalo delo.
Polona Kidrič je pojasnila, kako bo potekalo delo.

Vsaka pošiljka prejme črtno kodo

»Pravosodje mora slediti spremembam časa in odprtje CDDC bo pomembno prispevalo k postopnemu prehodu slovenskega sodstva v digitalno okolje. V Sloveniji na sodišča prispe približno dva milijona vlog na leto, in to v fizični obliki. Ta center pa pomeni novo poglavje pri upravljanju sodne dokumentacije in posodabljanju pravosodja,« je ob odprtju poudaril predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Orož.

Pravosodje mora slediti spremembam časa.

Da digitalizacija ni sama sebi namen, pravi minister za pravosodje Mihael Zupančič. »Ta center mora razbremeniti zaposlene, izboljšati dostopnost podatkov, povečati varnost dokumentacije in omogočiti učinkovitejše delo sodišč,« je dejal minister. Kako bo konkretno potekalo delo na CDDC, kjer je trenutno zaposlenih 27 ljudi, a jih bo na koncu skoraj še enkrat toliko, razloži vodja centra Polona Kidrič.

»Na sodiščih se trenutno obdeluje zelo velike količine fizične pošte, na slovenska sodišča letno prispe okoli dva milijona različnih pisanj in vlog, ki so različnih formatov, od običajnih listov A4 do večjih elaboratov, nekateri so napisani lastnoročno. In ravno zaradi različnih oblik dokumentacije je bilo treba pri zasnovi centra upoštevati številne posebnosti,« razloži Kidričeva.

To bo odslej osrednja nacionalna enota za digitalizacijo pisanj.

Je ključen gradnik celovitega elektronskega poslovanja.

Trenutno je še v fazi pilotnega projekta.

Pošiljke, ki bodo prispele v CDDC, bodo od tam razvrščene po drugih sodiščih. Najprej pa bodo izločili pošto, osebno naslovljeno na sodnike. Vse preostale vloge in pisanja bodo odprli s posebnimi napravami za odpiranje ovojnic, vsaka pošiljka bo nato opremljena s črtno kodo, ki bo omogočila sledljivost skozi nadaljnji proces. Od sprejema v CDDC do skeniranja, kjer se bodo pisanja pretvorila v PDF obliko, na koncu pa bodo z enim klikom prenesena v informacijski sistem sodstva, kjer bodo že na voljo posameznim sodiščem. Trenutno so še v fazi pilotnega projekta, v katerega sta vključeni okrajno in okrožno sodišče v Celju, postopoma pa bodo vključevali tudi druga slovenska sodišča. Do konca leta bo CDDC osrednja točka za digitalizacijo sodnih pisanj iz vse države.

 

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