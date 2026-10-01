  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
OSEBNA IZPOVED

Sofija je dolga leta živela z alkoholikom, ki je postajal vse bolj nasilen: »Pred njim sem skrivala nože« (VIDEO)

Alkohol, psihično nasilje in leta praznih obljub so zaznamovali njen zakon, dokler ni zbrala moči za dokončen odhod.
Sofija FOTO: Osebni Arhiv
Sofija FOTO: Osebni Arhiv
Kaja Grozina
 1. 10. 2026 | 10:24
 1. 10. 2026 | 10:24
A+A-

Sofija je dolga leta živela ob možu, ki je vse globlje tonil v alkohol, ob tem pa se je soočala s psihičnim nasiljem, poniževanjem in občutkom, da iz odnosa nima kam oditi. Danes živi umaknjeno, obdana z naravo in živalmi, svojo življenjsko zgodbo pa je začela razkrivati na TikToku. Kot pravi, zato, ker želi ženskam, ki so se znašle v podobnih odnosih, pokazati pot, ki je njej ni pokazal nihče. Prepričana je, da so na njeno poznejšo izbiro partnerja močno vplivali vzorci iz otroštva.

»Glede na dejstvo, da je moj oče zelo toksična oseba, jaz nisem bila vzgajana v pravem pomenu besede, ampak dresirana za sužnjo, ki ne bo nikoli imela toliko samozavesti in poguma, da bi si upala od doma,« pripoveduje. Pravi, da je odraščala brez prijateljev, v strahu in brez izkušenj, ki bi jo pripravile na življenje zunaj domačih zidov. »Bila sem prepričana, da so vsi ljudje dobri in pošteni, kot sem bila sama.« Ko je spoznala moža, je sicer opazila, da rad zahaja s prijatelji in včasih popije preveč, vendar ji takrat to ni predstavljalo večjega alarma. »Bila sem prepričana, da ga bo takrat, ko se bova poročila in ustvarila družino, ta razvada minila. Da bo pustil prijatelje in se posvetil družini, ki sem si jo močno želela ustvariti. Niti v sanjah si nisem predstavljala, v kakšno past sem se ujela.«

»Kdo te bo maral z dvema otrokoma?«

Da ne gre več zgolj za občasno pitje, je po njenih besedah postalo očitno po rojstvu prve hčere. Takrat so se močno zaostrili tudi odnosi z moževimi starši. Sofija pripoveduje, da je bil alkohol del vsakdana širše družine, mož pa je težave in konflikte vse pogosteje reševal prav z njim. »Moj mož je takrat, namesto postavitve odločne meje, začel težave utapljati v alkoholu.« Sčasoma je postalo skoraj običajno, da se iz službe ni vrnil trezen. »Tega nisem niti več pričakovala,« pravi. Ob tem poudarja, da ga v treznih obdobjih ni doživljala enako. »Kadar je bil trezen, ni bil slab človek. Imel pa je takrat občutek manjvrednosti, ki je ponovno klical po tolažbi z alkoholom.« Posebno težavo je predstavljalo okolje, v katerem je živela. Po njenih besedah je bilo pitje tam nekaj povsem običajnega.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
»V vasi je bil alkohol nekaj vsakdanjega in normalnega. Pilo se je doma, v družbi in v službi. Pravzaprav sem bila med vsemi kot črna ovca. Bila sem pritepenka. Od mene se je pričakovalo, da se bom prilagodila njihovemu načinu življenja in vrednotam.« Ob pitju so se stopnjevali tudi konflikti. Predvsem govori o psihičnem nasilju, poniževanju, zmerjanju, ljubosumju in prelaganju odgovornosti nanjo. »Pojdi, če imaš kam, kdo te bo maral z dvema otrokoma,« se spominja besed, ki jih je poslušala. Mož naj bi krivdo za pitje pogosto pripisoval njej, pritisk pa je po njenih besedah prihajal tudi iz njegove družine. »Prepričevali so ga, naj me nažene, češ da bodo ženske zanj stale v vrsti. Otroke pa, da bodo vzeli oni.«

Prav zaradi tega se je obrnila tudi na center za socialno delo. Danes pri opisovanju nekaterih ljudi iz takratnega okolja uporablja izraz narcisoidni oziroma govori o narcisoidnih vedenjskih vzorcih. Pri tem gre za njeno osebno doživljanje odnosov, ne za strokovno diagnozo. Kot pravi, o takšnih vzorcih v tistem času ni vedela ničesar. »Uživali so v tem, da so me vedno znova potegnili v konfliktne situacije in občutek nemoči, česar pa jaz nisem prenesla.«

Dvakrat je odšla in se vrnila

Sofija je možu že po rojstvu prve hčere predlagala, da bi se skupaj odselili in si ustvarili življenje stran od njegove družine in okolja, ki ga je povezovala s pitjem. Predloga ni sprejel. Tudi tega, da ima težave z alkoholom, po njenih besedah ni priznal. Ko sta bili hčeri stari dve in tri leta, ga je prvič zapustila. Z otrokoma se je vrnila k svojemu očetu, vendar se je zaradi razmer tam znova vrnila k možu. Čez nekaj let je poskusila še enkrat. »Ponovno sem odšla nazaj, saj drugega izhoda nisem imela. Mož otrok namreč ni maltretiral. Seveda pa je on to vračanje razumel, kot da ne morem živeti brez njega. Ni razumel, da sem se vračala zaradi zaščite otrok.«

Obljube, da bo prenehal piti, so se po njenem pripovedovanju ponavljale. Za krajša obdobja naj bi alkohol res opustil, nato pa znova začel. Sofija pravi, da je bilo nekajkrat ogroženo tudi njeno življenje. »Pred možem sem skrivala nože, kadar je prišlo do večjega spora.« Takrat je spoznala, da mora pripraviti načrt. »Počasi mi je bilo jasno, da so vse obljube prazne. Na skrivaj sem začela varčevati. Postavila sem si ultimat. Če bo naslednjo obljubo ponovno prelomil, bomo ponovno odšle, le da tokrat ne k mojemu očetu, ampak v podnajemniško stanovanje.«

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Ko sta bili hčeri na začetku pubertete, je presodila, da je prišel trenutek za odhod. »Čutila sem, da je bil to zadnji čas, da jih odmaknem od toksičnih ljudi in okolja. Tokrat se nismo več vrnile.« Začetek novega življenja ni bil preprost. Odšla je z najnujnejšimi stvarmi in starejšim avtomobilom. Pravi, da ni imela nikogar, na kogar bi se lahko oprla. »Bala sem se iskati socialno pomoč, saj sem bila prepričana, da bi mi otroke vzeli, glede na situacijo, v kakršni sem bila. To pa bi bil zame konec.« Odločila se je, da ponovno zažene svoje podjetje, ki je bilo takrat v mirovanju. Registrirala je čistilni servis in pomoč na domu. »Na ta način sem lahko preživela sebe in do kruha spravila obe hčeri.« Danes sta hčeri odrasli in imata svoji družini. »Ponosna sem, da sem kljub težavam in metanju polen pod noge uspela izpolniti svoje poslanstvo.«

Namesto knjige je prišel TikTok

Dolgo so ji ljudje, ki poznajo njeno zgodbo, govorili, naj o svojem življenju napiše knjigo. Tudi sama je čutila vse močnejšo potrebo, da bi izkušnje delila z ženskami, ki se znajdejo v podobnih odnosih, a ne vedo, kako naprej. Ker se v pisanju knjige ni videla, je našla drugo pot. »Iznenada se mi je porodila misel, da bi to lahko izpeljala na TikToku.« Odziv, pravi, jo je presenetil. »Veliko žensk se je našlo v mojih pripovedih, nekatere mi pišejo, da jim je to kot terapija in podobno. Tako je namen dosežen, saj je moja edina želja pomagati tistim, ki se znajdejo v situacijah, ki se zdijo nerešljive.«

Prepričana je, da imajo besede nekoga, ki je podobno izkušnjo dejansko preživel, posebno težo. »Nasvet, pridobljen iz izkušenj, ima namreč veliko večjo težo kot nekaj, kar je prebrano v priročniku.« Danes je njeno življenje povsem drugačno od tistega, ki ga opisuje v svojih posnetkih. »Končno sem našla svoj mir v naravi s svojimi živalmi, ki mi delajo družbo. Umaknila sem se od toksičnih ljudi in uživam v samoti.« Preteklosti, pravi, ne bi izbrisala. »Ničesar ne obžalujem, saj vem, da je vse, kar preživljamo, samo lekcija, ki jo je treba predelati in se iz nje učiti ter znanje deliti.«

KAM PO POMOČ?

V primeru neposredne ogroženosti pokličite policijo na 113, ob nujni medicinski pomoči pa 112. Obrnete se lahko tudi na najbližji center za socialno delo.

Ženskam in otrokom, ki doživljajo nasilje v družini ali intimnopartnerskih odnosih, je 24 ur na dan na voljo brezplačni in zaupni SOS telefon 080 11 55. Svetovalke nudijo podporo, informacije o pravicah in možnostih pomoči ter pomagajo pri iskanju naslednjih korakov.

V nujnih primerih je mogoč tudi umik v krizni center, pozneje pa po potrebi v varno hišo ali zatočišče.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

družinapartnerstvoalkoholodnosinasilje v družininasilježenskaalkoholizemSofijaizpovedpsihično nasiljetoksični odnositiktok
ZADNJE NOVICE
10:15
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNOST

Kokoška rešila Renato (84), sama pa poginila: »Razumela me je kot človek«

Dobri ljudje so v stiski pomagali 84-letni Renati Rostohar. Po čistilni akciji je dobila še kopalnico, a boli jo osamljenost.
Tanja Jakše Gazvoda1. 10. 2026 | 10:15
10:05
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOŠKA NAPOVED

Horoskop za oktober 2026: Za ta znamenja se bo po 25. oktobru marsikaj spremenilo

Oktober bo premešal karte v ljubezni in pri denarju. Nekatera znamenja čaka preizkušnja, drugim se bo proti koncu meseca odprla nepričakovana priložnost.
1. 10. 2026 | 10:05
10:00
Novice  |  Slovenija
LOKALNE VOLITVE

Za mariborskega župana tudi Matevž Frangež

Za novega župana Maribora več kandidatov in kandidatka. V naslednjih 45 dneh bodo predstavili programe in razlike.
Tomica Šuljić1. 10. 2026 | 10:00
09:43
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

Kaj bi se zgodilo, če bi res moral čakati 10 mesecev?

Zdravstveno zavarovanje postaja vse pomembnejši del zaposlitvenega paketa, saj lahko zaposlenemu pomaga prav takrat, ko ga najbolj potrebuje.
1. 10. 2026 | 09:43
09:40
Novice  |  Slovenija
BRDO PRI KRANJU

Festival slovenskih sirov vabi

Letošnji poudarek tradicionalnega dogodka bo na senzoriki.
1. 10. 2026 | 09:40
09:29
Bulvar  |  Zanimivosti
VELIKA MATERIALNA ŠKODA

Uničili restavracijo, ker je poimenovana po kitajskem predsedniku

V južnokorejsko restavracijo so vdrli kitajski državljani, jo razdejali ter povzročili za 10.000 evrov škode.
1. 10. 2026 | 09:29

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOSTNI INŽENIR LETA

Napadalci ne iščejo več le lukenj v sistemih

Kako se spreminjajo kibernetske grožnje? O vlogi tehnologije smo govorili s Smailom Jušićem iz T-2, letošnjim prejemnikom priznanja Varnostni inženir leta.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 12:12
Promo
Novice  |  Slovenija
POLNJENJE

Kdaj pri polnjenju napoči najdražji trenutek?

Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit energetski sistem.
15. 9. 2026 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Ali tudi pri vas delate to drago napako?

Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe. Na končni račun vplivajo način zakupa, čas porabe, lastna proizvodnja, baterijski hranilniki, omrežnina in vse pogosteje tudi možnost, da podjetje energijo deli med različnimi lokacijami.
24. 9. 2026 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNI TEK

Večer, ki si ga bodo v Ljubljani zapomnili

Redno gibanje je ena najpomembnejših navad za dobro počutje, pravi učinek pa pride takrat, ko najdemo dejavnost, pri kateri lahko dolgoročno vztrajamo.
30. 9. 2026 | 08:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNI TEK

Večer, ki si ga bodo v Ljubljani zapomnili

Redno gibanje je ena najpomembnejših navad za dobro počutje, pravi učinek pa pride takrat, ko najdemo dejavnost, pri kateri lahko dolgoročno vztrajamo.
30. 9. 2026 | 08:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAZISKAVA

Slovenski raziskovalci do presenetljive spremembe že po osmih tednih

O odpornosti največ razmišljamo jeseni in pozimi, a zanjo skrbimo vse leto – tudi takrat, ko se počutimo povsem dobro in na prehlade sploh ne pomislimo.
25. 9. 2026 | 08:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
AKTIVNO ŽIVLJENJE

5 navad ljudi v dobri telesni pripravljenosti

Tek, fitnes, kolo ali hribi? Preverite pet navad ljudi, ki ne trenirajo le za današnji rezultat, ampak želijo ostati aktivni dolgoročno.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Pošta Slovenije uvaja spremembe

Spletna klepetalnica PIA zdaj uporabnikom omogoča še preprostejši dostop do informacij o pošiljkah, poslovalnicah in storitvah Pošte Slovenije.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 10:27
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVARUJ

Mlajše od 30 let po novem čaka privlačna ugodnost

Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
30. 9. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
NOV DOM

Otrokom, rojenim leta 2026, podarjajo 100 evrov za naložbo

Vsaka družina ima svoje načrte, želje in cilje. Nekateri razmišljate o novem domu, drugi o varnosti svojih najbližjih, tretji o ustvarjanju prihrankov.
28. 9. 2026 | 09:17
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POTOVANJA

Trije pobegi, zaradi katerih boste lažje preživeli zimo

Poletje se je poslovilo, zato je zdaj pravi čas, da rezervirate naslednjo počitniško pustolovščino – še preden se na vaših kovčkih začne nabirati prah
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 12:10
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VPOGLED V ZDRAVJE

Koliko v resnici veste o svojem telesu?

Pametne ure že leta spremljajo korake, srčni utrip, vadbo in spanje. Zato pri novi generaciji ni več dovolj, da na zaslon dodajo še en podatek.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 11:49
Promo
Novice  |  Slovenija
SPREMEMB ZA STRANKE NI

Magnifico s podobo nove znamke

Nova znamka, ista ekipa, ista pogodba: OTP Leasing je s partnerji nazdravil novemu poglavju.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 10:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HITREJE

Napotnico imate. Kaj pa termin?

Z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem do hitrejše zdravstvene obravnave pri specialistu
28. 9. 2026 | 12:32
Promo
Novice  |  Slovenija
NAGRADA

Slovenske železnice beležijo pomembne mednarodne mejnike

Projekt Sejemo sončno prihodnost prejel nagrado za najboljšo zeleno komunikacijsko kampanjo na svetu.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 13:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

Kaj bi se zgodilo, če bi res moral čakati 10 mesecev?

Zdravstveno zavarovanje postaja vse pomembnejši del zaposlitvenega paketa, saj lahko zaposlenemu pomaga prav takrat, ko ga najbolj potrebuje.
1. 10. 2026 | 09:43
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Kakšne možnosti imajo naši kolesarji?

Se radi pohvalite, da vedno predvidite, kdo bo zmagovalec? Obrnite to v svojo korist v brezplačni nagradni igri!
Promo Slovenske novice30. 9. 2026 | 09:19
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

»Tega vam ne bo povrnila nobena zavarovalnica« (video)

Poškodovano opremo podjetje lahko zamenja, zvestega kupca pa ni tako preprosto dobiti nazaj.
30. 9. 2026 | 12:19
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKŠNA BO PRIHODNOST

Kateri poklici bodo izginili?

Na forumu Impulz, ki bo 21. 10. 2026 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, se bodo zbrali humanoidni roboti različnih generacij, sistemov in namenov.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 15:33
Promo
Novice  |  Slovenija
NAJBOLJŠA KAVA

Barcaffè osvaja zlate medalje

India in Prestigio nagrajena na tekmovanju International Coffee Tasting 2026
Promo Slovenske novice25. 9. 2026 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRENOVA DOMA

Kaj storiti, ko pri prenovi zmanjka denarja

Sestava proračuna pred začetkom prenove je bistvena, da skriti stroški ne postanejo razlog, da bi prostor ostal nedokončan.
25. 9. 2026 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANČNE TEŽAVE

Nekateri si ne morejo privoščiti niti poti v službo

Nekatere družine iz programa Botrstvo so letos prvič skupaj preživele vikend ob morju, druge so na ta oddih čakale več let.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 13:17
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADNJA

Slovenska opeka, ki zdrži več kot stoletje

Slovenski strokovnjaki izbirajo naravne in trajnostne materiale, ki zdržijo več kot stoletje, vse za gradnjo zidu pa je že vključeno v eno ceno.
28. 9. 2026 | 15:20
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
WEBINAR

Se tudi vi bolj bojite investiranja kot inflacije?

Slovenska gospodinjstva še vedno odlašamo zaradi strahu in pomanjkanja znanja.
28. 9. 2026 | 09:15
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki