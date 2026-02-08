Sojenje Maji Gošte: izvedenca sta se sporekla, tožilka pa: »To ni pravično!«

VPRAŠANJE PROMILOV

Obtožena v času napada z 2,22 promila. Če bi zagrešila prometno, bi bila manj pijana.

Več kot dveurno soočenje med izvedencem za psihiatrijo Petrom Preglom in izvedenko za toksikologijo Majdo Zorec Karlovšek na sojenju Maji Gošte za lanski poskus uboja prijatelja in nekdanjega partnerja Gregorja R. ni prenesel sprememb v mnenju obeh. V času kaznivega dejanja prvi pri obtoženki ni ugotovil stanja psihoze, ampak le stanje akutne intoksikacije z več psihoaktivnimi snovmi. Vse od alkohola, pomirjeval do kokaina. Njena sposobnost razumevanja pravega pomena svojih dejanj ter sposobnost obvladovanja lastnega ravnanja je bila tako okrnjena, a ne bistveno. Izvedenka pa je menila, da bi ...