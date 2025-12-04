Sojenje zdaj tudi s podnapisi

V Sloveniji živi približno 1100 gluhih, ki uporabljajo slovenski znakovni jezik kot materni jezik, poleg njih pa več kot 200.000 ljudi, ki se soočajo z različno stopnjo izgube sluha. Seveda se mnogi med njimi v takšni ali drugačni vlogi tudi lahko znajdejo v različnih sodnih postopkih. V sodnih postopkih pa so, pojasnjuje predsednik Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije Gorazd Orešnik, natančne in zanesljive informacije ključnega pomena. Le ena beseda lahko spremeni pomen, odločitev ali pravico. Zato pozdravlja novost, po kateri bo v 19 sodnih dvoranah po Sloveniji poleg uporabe tolmača za znakovni jezik odslej možno podnaslavljanje v živo. »Podnapisi v živo niso zgolj tehnična izboljšava. Gre za zaščito naših pravic, saj omogočajo dostop do točnih informacij ter zagotavljajo, da gluhi in naglušni niso več zadnji, ki izvejo pomembne podatke – zlasti v primerih, kjer so informacije občutljive, pravno pomembne ali povezane z osebno varnostjo. Podnaslavljanje ne nadomešča tolmača, temveč ga dopolnjuje,« je dejal včeraj v eni od razpravnih dvoran, ki je opremljena z videokonferenčnim sistemom za samodejno podnaslavljanje v živo v ljubljanski sodni palači na Tavčarjevi 9.

1100 gluhih pri nas uporablja slovenski znakovni jezik kot materni jezik.

Tam je namreč potekala tiskovna konferenca vrhovnega sodišča, ministrstva za pravosodje in Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, na kateri so predstavili sistem podnaslavljanja. Po besedah generalne sekretarke vrhovnega sodišča Helene Miklavčič so bile osebe z izgubo sluha že zdaj opozorjene, da lahko v sodnem postopku potrebujejo tolmača za znakovni jezik, saj je pravica do sodnega varstva temeljna človekova pravica in kot taka ne sme biti omejevana. Ob novosti, ki jo uvajajo, so uporabili opremo in tehnologijo, ki je v teh 19 dvoranah primarno namenjena izvajanju sojenja na daljavo.

Kot je dodal direktor Centra za informatiko na vrhovnem sodišču Bojan Muršec, so zaradi operativnih potreb že pred dvema letoma v okviru pilotnega projekta TIPKO na Okrožnem sodišču v Ljubljani začeli uvajanje sistema za strojno prepisovanje zvočnih posnetkov, kar je optimalna rešitev za zagotavljanje dostopnosti sodnih postopkov osebam z okvaro sluha. Po besedah višjega sodnika Cirila Keršmanca, vodje kazenskega in specializiranega oddelka Okrožnega sodišča v Ljubljani ter vodje projekta TIPKO, v začetku, kot je to tudi pri drugih projektih, sicer pričakujejo tudi tehnične in organizacijske izzive. »Te izzive bomo obravnavali in spremljali v projektni skupini, ki deluje v okviru vrhovnega sodišča,« je dodal.

Pravica do sodnega varstva je temeljna človekova pravica in kot taka ne sme biti omejevana.

»Vzpostavitev podnaslavljanja v živo je pomemben korak k bolj dostopnemu in učinkovitemu sodnemu varstvu. Videokonferenčna oprema, ki omogoča delovanje programa TIPKO, je bila zagotovljena s sredstvi načrta za okrevanje in odpornost, s čimer smo zagotovili pomembno tehnično nadgradnjo in okrepili komunikacijsko podporo gluhim in naglušnim udeležencem. Na ministrstvu bomo tudi v prihodnje podpirali razvoj tehničnih in informacijskih rešitev, ki izboljšujejo razumljivost postopkov in prispevajo k enakopravnemu uresničevanju pravic vseh strank,« je poudarila generalna direktorica Direktorata za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo na ministrstvu za pravosodje Valentina Vehovar.