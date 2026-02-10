Šok na lestvici korupcije: Slovenija izgublja točke, Golob govori o »uspavanosti«

Premier Robert Golob padec Slovenije na lestvici zaznave korupcije pripisuje temu, da smo bili morda »uspavani z odličnimi rezultati v letu 2024«, je dejal v izjavi za medije ob robu obiska Gorenjske. Prepričan je, da bo Slovenija na lestvici zaznave korupcije v letu 2026 dosegla boljši rezultat, ker je boj proti korupciji v zdravstvu uspešen. Premier je glede padca Slovenije na lestvici zaznave korupcije dejal, da je Slovenija v času tega mandata izrazito napredovala, tudi po zdrsu pa smo še vedno višje, kot smo bili leta 2022 oz. 2023. »Imamo izzive, pa vendar se stvari premikajo na boljše, na dolgi rok pa bo treba še delati,« je dejal.

Boj proti korupciji je po njegovem mnenju vsakodneven, »tukaj predaha ne sme biti«. »Mogoče smo bili uspavani z odličnimi rezultati v letu 2024, ko smo izrazito poskočili in se nam je zato dogodil ta manjši zdrs v letu 2025,« je dejal. Prepričan je, da bo situacija v letošnjem letu boljša, zato ker je na področju zdravstva, kjer se je v preteklosti korupcija najbolj izkazovala, boj proti njej »zares uspešen«. To pa bodo po njegovi oceni v bodoče izkazovale tudi lestvice.

Slovenija pristala dve točki nižje

Slovenija je v danes objavljenem Indeksu zaznave korupcije (CPI) za leto 2025 dosegla 58 točk od možnih 100, kar pomeni padec za dve točki v primerjavi z letom 2024. S tem se je uvrstila na 41. mesto med 182 državami sveta, lani pa je bila med 180 državami na 36. mestu. Po lanskem skoku navzgor je tako Slovenija pristala dve točki nižje, je pa še vedno dve točki višje kot predlani na lestvici za leto 2023. »Rezultati CPI 2025 Slovenijo umeščajo med države z relativno stabilnim institucionalnim okoljem, vendar hkrati opozarjajo, da se napredek v boju proti korupciji ustavlja. Formalni protikorupcijski okviri sicer obstajajo, a njihovo izvajanje, nadzor in politična odgovornost pogosto ne sledijo zastavljenim ciljem,« so rezultate pospremili v Transparency International (TI) Slovenija.