Šok na otroškem nogometnem turnirju v Piranu: starši so se stepli, otroci jokali, posredovala je policija!

Namesto športnega navijanja je izbruhnilo nasilje. Na nogometnem turnirju desetletnikov v Piranu so se med seboj stepli starši mladih nogometašev Olimpije in Pobrežja. Otroci so jokali, tekmo so prekinili, na prizorišče pa je prišla policija. Otroški nogometni turnir v Piranu se je tako sprevrgel v pravi kaos. Na tekmi desetletnikov ljubljanske Olimpije in mariborskega Pobrežja je namreč prišlo do fizičnega obračuna med starši.

Kot poroča časnik Večer, naj bi se spor začel med materama z nasprotnih strani, nato pa sta se vanj vključila še očeta. Razmere so se hitro zaostrile, sledil je »splošni kaos«.

Staršem pokazali rdeči karton, posledice tudi za otroka

V NK Pobrežje so se po incidentu odločili za odločno ukrepanje. Staršem so do novega leta prepovedali obiskovanje tekem in drugih športnih dejavnosti kluba, zaradi sodelovanja starša v fizičnem obračunu pa so iz kluba izključili tudi otroka.

»V NK Pobrežje Maribor z javnim protestom opozarjamo na resen problem neprimernega vedenja staršev v otroškem nogometu po vsej Sloveniji ter na nedopustne pritiske na otroke, trenerje, sodnike in klubske funkcionarje,« so zapisali v javni objavi na družbenem omrežju.

Predsednik kluba Dejan Ramšak je za Radio Slovenija opozoril, da neprimerno vedenje staršev ni omejeno le na en dogodek.

»Komentirajo razne sodniške odločitve, dajejo napotke otrokom, trenerjem, na tribune večkrat hodijo z večjo količino alkohola,« je opisal razmere.

Psiholog opozarja: Otroci dobivajo povsem napačno sporočilo

Športni psiholog Matej Lunežnik opozarja, da se nekateri starši preveč osredotočajo na rezultate, ob tem pa pozabljajo na pravi pomen otroškega športa. »V ozadju je zagotovo to, da se starši ne zavedajo, da bistvo športa ni samo rezultat, da so bistvo športa napredek in vrednote, ki jih prinaša. Starši, ki se osredotočijo na tisto trenutno tekmo, pri njih lahko prihaja do takšnih izgredov, kot jih vidimo zadnje čase preveč,« je pojasnil.

Še posebej skrb vzbujajoče so posledice, ki jih takšni prizori puščajo na otrocih, so navedli na RTV Slovenija.

»Dobijo absolutno sporočilo, da je šport rezultat. Moraš dobro igrati, moraš dati gol, sicer je lahko problem. Drugič: dobijo zgled, da se lahko pretepaš, da lahko piješ alkohol, lahko govoriš neprimerne besede. Tisti starši, ki se niso sposobni športno obnašati, ne spadajo na igrišča,« je bil jasen Lunežnik.