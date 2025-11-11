Šok na pokopališču: poglejte, kaj so storili na grobu slovenskega župnika (FOTO)

Živemu se vse zgodi, so nekoč radi rekli, pri čemer so mislili tako na dobro kot slabo. In slednjemu so bili te dni žal priča krajani Poljan nad Škofjo Loko.

Tam so zlikovci namreč z nagrobnika Mira Bonče, zvonarja, in zvonoslovca, ki je med drugim postavil novo poljansko cerkev, ukradli zvon, ki je obiskovalce njegovega zadnjega doma opominjal, kako predan in strasten zvonar je bil gospod Bonča, ki so ga k večnemu počitku položili pred četrt stoletja.

»Sramota, naj jim roke odpadejo, tistim, ki po grobovih kradejo, pa ni važno kaj,« je bila besna spletna uporabnica. »Res se dogaja marsikaj. V naši cerkvi je nekdo na silo odtrgal vhodna vrata na kor. Seveda imamo posnetek kamere in vemo, kdo je to storil, pa še vedno taji, da to ni on,« je objavo z novico o tatvini komentiral drugi, medtem ko je treji dodal: »Žalostno, z grobov kradejo vse, od vaz, cvetja, sveč, skratka vse in vsepovsod.«

Vandali so z groba ukradli zvonik. FOTO: Zaslonski posnetek, Facebook

Miro Bonča je v poljansko cerkev prišel leta 1962, v upanju, da bo zgradil novo cerkev, prejšnja je bila namreč porušena in krajani so bili brez osrednjega cerkvenega poslopja.

Miro Bonča si je zavzeto prizadeval, da bi krajanom uredil novo cerkev in po štirih letih prizadevanj je bil o izdano dovoljenje za gradnjo nove stavbe, določili so tudi novo lokacijo za cerkev in pričeli z gradnjo, temeljni kamen je bil vzidan leta 1965.