Šok na poti v Bruselj! Napad na Inštitut 8. marec Nike Kovač (VIDEO)

V okviru evropske državljanske pobude My Voice, My Choice so v Inštitutu 8. marec Nike Kovač, kot je znano, avgusta dosegli milijon potrjenih podpisov.

Podpise so nato uradno predali Evropski komisiji, ki bo nato morala obravnavati zahtevo, da dostop do varnega in dostopnega splava postane pravica, zagotovljena na ravni EU. In jutri bo tako potekalo prvo glasovanje o kampanji My Voice, My Choice.

»Iskreno, strah nas je. Ne vemo, ali imamo v Bruslju dovolj podpore.

Nočemo pustiti na cedilu vseh vas, ki si že skoraj dve leti na različne načine prizadevate, da bi nam uspelo. Vas, ki ste oddali podpise, z nami stali na stojnicah, delili letake in objave. Vas, ki pomagate širiti sporočilo, da mora biti odločanje o telesu vedno svobodno. Nočemo pustiti na cedilu 20 milijonov žensk v Evropi, ki še vedno nimajo dostopa do varnega splava,« so ob tem sporočili iz Inštitut 8. marec.

Napad na poti v Bruselj

A na poti v Bruselj se jim je pripetil neljubi incident. Kot so sporočili se je zgodil napad. »Prerezali so nam gume, vse gre narobe, a smo vseeno končno na poti na letališče. Bruselj, prihajamo.«