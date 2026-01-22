Šok na računih prejemnikov pomoči, Furs zarubil denar! Golob sporoča: »Ni več nedotakljivih«

Te dni je med prejemniki socialne pomoči završalo. Denar je namreč tistim, ki so državi kaj dolgovali, večinoma je šlo za neplačane globe za prometne prekrške, nenadoma izginil z bančnih računov. Ljudje so bili seveda ogorčeni, mnogi zaskrbljeni, kako bodo preživeli mesec, a predsednik vlade Robert Golob z njimi ne sočustvuje. »Ni več nedotakljivih,« je dejal glede izvršb Fursa na socialnih pomočeh, ki so bile pri dolžnikih glob. Eden od namenov Šutarjevega zakona je bil namreč tudi preprečiti izkoriščanje socialnih podpor, je dejal ob robu obiska dela savinjske regije. Z izvajanjem zakona je zadovoljna tudi poslanska skupina Svoboda. Po besedah premierja je ta teden Finančna uprava RS (Furs) »več kot 1600 prestopnikom, ki so se počutili nedotakljive«, zarubila tudi njihovo socialno pomoč. Golob meni, da gre za velik mejnik, ki ga ne gre podcenjevati, saj je prvi korak k temu, da smo socialna država, ki bo pomagala pomoči potrebnim, hkrati pa »rekla ne tistim, ki to izkoriščajo in se ob tem počutijo nedotakljive«.

Da »ni več nedotakljivih«, je sporočilo, ki ga vlada in koalicija daje vsem, »ki so se do zdaj obnašali neprimerno, izkoriščali našo dobroto, ob tem pa ustvarjali nered in nemir v državi«. »Zdaj je pa čas, da začnejo živeti enako, kot živimo vsi Slovenke in Slovenci, odgovorno in urejeno,« je sklenil. Tudi namestnik vodje poslanske skupine Svoboda Lenart Žavbi je v izjavi za medije v DZ izrazil zadovoljstvo, da se zakon izvaja »tako kot smo si v DZ in v zakonodajnem postopku to predstavljali«. In sicer tako, da »pravila igre« oz. zakonodaje veljajo za vse enako, je pojasnil. Samo na ta način bo po njegovem prepričanju dosežena maksimalna solidarnost med ljudmi. Tudi sporočilo pristojnih organov ob operativnem izvajanju zakona, torej ob neizplačilu delov socialnih pomoči, je po oceni Žavbija ustrezno. Lahko pa se strinja s tem, da mora med centri za socialno delo in Fursom potekati še »kakšen dodaten usklajevalni sestanek«.

Za boljše obveščanje

Spomnimo: nekateri dolžniki na banki v sredo niso mogli dvigniti dela ali celotne denarne socialne pomoči, saj jim jo je zasegel Furs. Ta je namreč izdal odločbe o izvršbi na podlagi novega Šutarjevega zakona, ki omogoča tudi izvršbe na socialno pomoč. Na centru za socialno delo pa so opozorili, da bi moral Furs pred takšno izvršbo pridobiti njihovo mnenje. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa po besedah ministra Luke Mesca preverja možnosti boljšega obveščanja in manj ogrožajočih ukrepov za najbolj ogrožene.