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Šok po oskrunjenih grobovih v Šentjerneju: ukradeni predmeti končali pri odkupovalcu kovin. Bi moral vedeti, kdo jih je prinesel?

Po sledi prizorov, ki so pretresli Šentjernej: ukradene predmete s pokopališča našli pri podjetju, ki odkupuje barvne kovine.
»Kakšen človek lahko stori kaj takšnega? Le tak, ki nima srca! Kaj so mrtvi komu naredili, da še tu nimajo miru?!« se je ob pogledu na razdejanje na družinskem grobu spraševala starejša Šentjernejčanka. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
»Kakšen človek lahko stori kaj takšnega? Le tak, ki nima srca! Kaj so mrtvi komu naredili, da še tu nimajo miru?!« se je ob pogledu na razdejanje na družinskem grobu spraševala starejša Šentjernejčanka. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Mitja Urbančič
 29. 9. 2026 | 09:24
4:27
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Poročali smo že o pretresljivih prizorih, ki so pretresli Dolenjsko. Šlo je za obsežen vandalizem in tatvine na treh pokopališčih na območju Šentjerneja. Neznani storilci so z grobov odnašali predvsem predmete iz barvnih kovin, med njimi medeninaste kipce, vaze in lanterne za sveče, pri tem pa so poškodovali tudi nagrobnike. Po neuradnih ocenah je bilo prizadetih več kot sto grobov, omenjalo se je celo okoli 150. Na osrednjem pokopališču v Šentjerneju naj bi bila v eni od vrst le redka grobova nedotaknjena. 

Če fizična oseba odda oziroma proda odpadne kovine, na primer baker, jih lahko prevzame le ustrezno registriran zbiralec, izvajalec obdelave ali trgovec z odpadki. Za vsako takšno pošiljko mora biti izdan evidenčni list, na katerem so med drugim navedeni podatki o pošiljatelju, kraju oddaje, prevzemniku, datumu, vrsti in količini odpadkov. To pomeni, da je v evidenci zabeležena tudi identiteta osebe, ki je odpadni baker oddala oziroma prodala.

Med domačini prevladovala pretresenost in jeza

Starejša Šentjernejčanka, ki je na družinskem grobu ugotovila, da sta izginili vaza in večna lučka, se je spraševala, kakšen človek lahko kaj takšnega stori in zakaj niti mrtvi nimajo miru. Eden od domačinov je dejanje označil za »nesramnost brez primere«, nekateri pa so se začeli spraševati celo, ali bodo morala imeti pokopališča zaradi takšnih dejanj nadzorne kamere. Pretresen je bil tudi šentjernejski župan Jože Simončič, ki je dejal, da takšna dejanja kažejo, da je »z našo družbo nekaj hudo narobe«

Pravna oseba se lahko kaznuje z od 5.000 do 15.000 evri, samostojni podjetnik pa z od 3.000 do 10.000 evri globe.

Del ukradenih predmetov so policisti sicer pozneje našli pri podjetju v Brežicah, ki odkupuje barvne kovine. Predmete so zasegli, pridobili pa so tudi podatke o osebah, ki so jih pripeljale v odkup.

V evidenci zabeležena tudi identiteta osebe, ki je odpadni baker oddala oziroma prodala

Ob tem smo se obrnili na Ministrstvo za okolje in prostor, saj nas je zanimalo katere podatke mora podjetje, ki od fizične osebe odkupuje odpadne oziroma barvne kovine, ob odkupu obvezno evidentirati? Ali mora zabeležiti tudi identiteto osebe, ki je predmete prinesla? Pojasnili so, da od fizične osebe lahko odpadke prevzema – pri tem ni pomembno, ali gre za odplačni pravni posel ter ali gre za odpadni baker, odpadno železo, druge odpadne kovine ali druge vrste odpadkov – le tista pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima pridobljeno odločbo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov (zbiralec), okoljevarstveno dovoljenje za obdelavo odpadkov (izvajalec obdelave) ali odločbo o vpisu v evidenco trgovcev z odpadki (trgovec). Izvirni povzročitelj odpadkov (npr. fizična oseba) ali drug imetnik odpadkov (zbiralec, izvajalec obdelave) mora za vsako pošiljko odpadkov zagotoviti evidenčni list. To je listina, s katero imetnik odpadkov in prevzemnik pošiljke odpadkov potrdita oddajo in prevzem pošiljke odpadkov. Kraj oddaje in kraj prevzema pošiljke odpadkov se opredelita z naslovom pošiljatelja oziroma prevzemnika odpadkov (ulica, hišna številka, naselje in pošta) ali s šifro in imenom katastrske občine ter parcelno številko, kadar kraja oddaje ali prevzema pošiljke odpadkov ni mogoče opredeliti z naslovom. To pomeni, da evidenčni list vsebuje tudi podatke o pošiljatelju odpadkov, v konkretnem primeru o identiteti osebe, ki je npr. odpadni baker oddala (tudi prodala) zbiralcu, izvajalcu obdelave ali trgovcu.

Kazni za kršitelje niso majhne

Če podjetje, ki odkupuje odpadne kovine, ne izpolni oziroma ne potrdi evidenčnega lista tako, kot zahteva Uredba o odpadkih, mu grozi globa. Pravna oseba se lahko kaznuje z od 5.000 do 15.000 evri, samostojni podjetnik pa z od 3.000 do 10.000 evri globe. Poleg tega je za prekršek lahko kaznovana tudi odgovorna oseba podjetja, in sicer z globo od 1.000 do 2.500 evrov. Ker evidenčni list med drugim vsebuje tudi podatke o pošiljatelju odpadkov, mora biti iz dokumentacije razvidno, kdo je kovine oddal oziroma prodal, so nam še pojasnili na ministrstvu. 

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odpadkipolicijaŠentjernejpokopališčevandalizemJože SimončičBrežiceministrstvo za okolje in prostor
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