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NAPAD NA BAVARSKEM DVORU

Šok sredi Ljubljane! Napadli Miho Kordiša: »Pred pol ure sem bil na Bavarskem dvoru deležen fizičnega obračuna z nekim modelom« (VIDEO)

V stranki Mi, socialisti! opozarjajo, da to ni prvi incident, s katerim so se soočili med volilno kampanjo.
»Pol ure nazaj sem bil tu na Bavarskem dvoru, deležen fizičnega obračuna nekega modela« FOTO: Zaslonski Posnetek Fb Miha Kordiš

»Pol ure nazaj sem bil tu na Bavarskem dvoru, deležen fizičnega obračuna nekega modela« FOTO: Zaslonski Posnetek Fb Miha Kordiš

Miha Kordiša, predsednika stranke Mi, socialisti! je fizično napadel moški na Bavarskem dvoru med deljenjem letakov za lokalne volitve. FOTO: Jože Suhadolnik/delo

Miha Kordiša, predsednika stranke Mi, socialisti! je fizično napadel moški na Bavarskem dvoru med deljenjem letakov za lokalne volitve. FOTO: Jože Suhadolnik/delo

V stranki opozarjajo, da to ni prvi incident, s katerim so se soočili med volilno kampanjo. FOTO: Jure Eržen/delo

V stranki opozarjajo, da to ni prvi incident, s katerim so se soočili med volilno kampanjo. FOTO: Jure Eržen/delo

»Pol ure nazaj sem bil tu na Bavarskem dvoru, deležen fizičnega obračuna nekega modela« FOTO: Zaslonski Posnetek Fb Miha Kordiš
Miha Kordiša, predsednika stranke Mi, socialisti! je fizično napadel moški na Bavarskem dvoru med deljenjem letakov za lokalne volitve. FOTO: Jože Suhadolnik/delo
V stranki opozarjajo, da to ni prvi incident, s katerim so se soočili med volilno kampanjo. FOTO: Jure Eržen/delo
M. U.
 11. 11. 2026 | 18:26
 11. 11. 2026 | 18:52
3:46
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Le nekaj dni pred nedeljskimi lokalnimi volitvami je v središču Ljubljane prišlo do incidenta. Predsednika stranke Mi, socialisti! Miho Kordiša je med deljenjem volilnih letakov na Bavarskem dvoru na Slovenski cesti po navedbah stranke fizično napadel neznani moški. Večkrat naj bi ga udaril, mu zbil telefon iz rok in ga zmerjal. Posredovala je policija, ki naj bi domnevnega napadalca kmalu izsledila, so navedli v stranki Mi, socialisti!

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V stranki opozarjajo, da to ni prvi incident, s katerim so se soočili med volilno kampanjo. FOTO: Jure Eržen/delo
V stranki opozarjajo, da to ni prvi incident, s katerim so se soočili med volilno kampanjo. FOTO: Jure Eržen/delo

Kordiš je skupaj z aktivisti stranke na območju Bavarskega dvora delil volilne letake, ko je malo po 16. uri do njega pristopil moški. Po navedbah stranke ga je najprej udaril po roki in začel zmerjati. Kljub pozivom naj preneha z agresivnim vedenjem se moški ni umiril.

Udaril naj bi ga še dvakrat in mu zbil telefon

Kordiš je zaradi njegovega vedenja vzel telefon, da bi ga fotografiral. Takrat pa naj bi se nasilje še stopnjevalo. »Takrat ga je moški še dvakrat udaril in mu iz roke zbil telefon,« so sporočili iz stranke Mi, socialisti!.

Kordiš je po incidentu poklical policijo, a še prej takole opisal dogajanje: »Pol ure nazaj sem bil tu na Bavarskem dvoru, deležen fizičnega obračuna nekega modela, ki je prišel zraven, ko smo delili letake. Udaril me je po roki in na pozive, naj neha, je nadaljeval z zmerjanjem in grožnjami, nakar sem potegnil ven po telefon, naredil njegovo fotko, me je udaril še po roki, zbil telefon po tleh. Na srečo se je policija potem hitro zganila, je prišla, modela je dobila, ga bo oglobila. Ampak, dragi moji, tako se to ne dela.«

Policisti so prišli na kraj dogodka in zbrali izjavo, kmalu zatem pa naj bi na podlagi posnete fotografije izsledili tudi domnevnega napadalca. Iz stranke so ob tem pohvalili hitro posredovanje policistov, ki so po njihovem mnenju nalogo opravili učinkovito in profesionalno.

Spomnili na napad z nožem

V stranki opozarjajo, da to ni prvi incident, s katerim so se soočili med volilno kampanjo. Po njihovih navedbah je že pred državnozborskimi volitvami njihovo ekipo, prav tako na Bavarskem dvoru, napadel moški z nožem. Dogodek so takrat prijavili policiji, vendar po njihovih besedah primer do danes še ni dobil epiloga.

Desničarskim nasilnikom se ne bomo pustili. Borimo se za prijaznejšo družbo in če kaj, so taki napadi samo potrditev, zakaj jo potrebujemo. Ne bomo se ustavili, dokler je ne izborimo. Varne ulice si zaslužijo vsi, ne le izbranci oblasti.

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»Mi, socialisti! ostro obsojamo fizične napade na predstavnike strank, ki očitno postajajo v slovenskem prostoru vse pogostejši,« so zapisali.

Ob tem poudarjajo, da se zaradi nasilja ne nameravajo umakniti iz javnega prostora. »Nasilnikom se ne bomo pustili ustrahovati, ampak se jim na vsakem koraku postavljamo po robu,« so še sporočili.

Za zdaj ni znano, ali je Kordiš v incidentu utrpel telesne poškodbe. Prav tako še ni uradnih informacij policije o okoliščinah dogodka in morebitnih ukrepih zoper domnevnega napadalca.

Grožnje tudi Niki Kovač in Urški Klakočar Zupančič

Sicer pa smo danes že poročali o grožnjah s smrtjo, ki jih je bila deležna Nika Kovač in grožnjah, ki jih je prejela nekdanja prva dama DZ Urška Klakočar Zupančič.

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