Šok! Štiri leta po skrivnostnem izginotju se je oglasila mama pogrešane Julije Pogačar

Kmalu bo minilo štiri leta od izginotja takrat 10-letne Julije Pogačar, ki jo je njena mama Melisa Smrekar odpeljala neznano kam. Julijin oče Peter Pogačar si je ves čas prizadeval najti hčer, a neuspešno. Prepričan je, da je njegova nekdanja partnerica pri pobegu sledila navodilom duhovne učiteljice, ki se je poimenovala Lana Praner z Gospodi.

Njeno vpletenost v izginotje je zdaj v pismu dolgoletni prijateljici, ki so ga objavili v Tedniku, zanikala Melisa Smrekar, za katero je sicer izdana mednarodna tiralica. V njem je med drugim navedla, da sta bili z Julijo žrtvi psihičnega nasilja. »Zavedam se, da s tem zapisom tvegam življenje, ampak naj tudi del moje resnice pride na dan,« je zapisala.

»Lana in Gospodi niso nikakršen kult ali sekta!«

»Iz Slovenije nisva odšli zaradi Lane, ampak zaradi Petra Pogačarja. Z Lano nimam stikov že štiri leta kot tudi nimam stikov z domačimi in drugimi Slovenci. Z Julijo nisva v nobeni skupnosti in tudi okoli naju ni Slovencev. Lana in Gospodi niso nikakršen kult oz. nobena sekta, morda pa boste kdaj spoznali, kdo so,« je še poudarila Smrekarjeva in dodala, da njun odhod ni bil načrtovan, temveč »izhod v sili, beg pred psihičnim nasiljem, ki ga je Peter Pogačar izvajal za zaprtimi vrati«.

Smrekarjeva pravi, da hčerke nikakor ne zadržuje v tujini, temveč da se ta ne želi vrniti v domovino.

Julijin oče Peter je za Tednik povedal, da po eni strani čuti olajšanje, saj je očitno z njegovo hčerko vse v redu, po drugi strani pa so po njegovih besedah obtožbe v pismu tako groteskne, da sploh ne ve, kako naj jih komentira. Še vedno z veliko gotovostjo trdi, da je za izginotje njegove hčerke posredno odgovorna prav Lana Praner.