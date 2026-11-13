Kračun tik pred sejo prejel šokantno sporočilo: V 14 dneh mora iz stanovanja! Golob besen: »Kakšna zloraba politične moči!« (VIDEO)

Predsednik Fiskalnega sveta Davorin Kračun se je znašel v neprijetnem položaju. Tako se sooča z zahtevo državnega zbora, naj zapusti službeno stanovanje, poroča RTV Slovenija.

Na čelu organa, ki nadzira javne finance

Kračun vodi Fiskalni svet, neodvisni državni organ, ki spremlja javnofinančno politiko in opozarja na tveganja pri upravljanju državnega denarja. Njegov mandat se izteče 21. marca 2027, vlada pa je že objavila javni poziv za zbiranje kandidatur za novo sestavo Fiskalnega sveta.

Kračun tik pred sejo dobil poziv k izselitvi

Odbor DZ za finance je dopoldne sicer obravnaval predlog državnega proračuna za leto 2028, v soboto pa bo na mizi še predlog sprememb proračuna za leto 2027. Oba dokumenta bo državni zbor potrjeval prihodnji teden. A še preden se je razprava dobro začela, je za presenečenje poskrbel predsednik Fiskalnega sveta Davorin Kračun. Tik preden bi poslancem predstavil oceno Fiskalnega sveta o proračunskih dokumentih, je namreč razkril, da je le nekaj minut pred sejo prejel sporočilo vodstva državnega zbora, da mora izprazniti službeno stanovanje. In to v izjemno kratkem roku. »V dveh tednih. Ne vem, kako naj si to razlagam,« je dejal Kračun.

Njegovo stanovanje dodelili uslužbencu parlamenta

V DZ so za STA pojasnili, da je imel predsednik fiskalnega sveta v skladu z najemno pogodbo pravico do najema službenega stanovanja do prenehanja mandata prejšnjega sklica parlamenta. Poleg tega so ga marca letos pisno obvestili, da bo v primeru dodelitve službenega stanovanja poslancu ali pa pozneje uslužbencu DZ dolžan stanovanje izprazniti in ključe vrniti v roku 15 dni po dokončnosti sklepa o dodelitvi službenega stanovanja poslancu ali uslužbencu v postopku, ki ga DZ vodi v tem mandatu, so dodali. To se je zdaj tudi zgodilo. DZ je namreč skladno s pogoji razpisa za oddajo službenih stanovanj v najem stanovanje, ki ga najema Kračun, dodelil uslužbencu parlamenta. »Na razpis se je namreč prijavilo več uslužbencev DZ, kot je prostih stanovanj, zato najem službenih stanovanj s strani predstavnikov drugih državnih organov ni mogoč,« so utemeljili v parlamentu.

Golob brez zadržkov: »Tako da ga vržejo iz stanovanja!«

Klemen Boštjančič (Svoboda) je v državnem zboru poudaril, da je Fiskalni svet edina institucija, ki je pripravila kvantitativno analizo interventnega zakona, njenih ugotovitev pa po njegovih besedah vlada ali kdorkoli drug ni nikoli demantiral. Še ostreje se je v posnetku na družbenih omrežjih odzval šef Gibanja Svoboda Robert Golob, ki je odločitev označil za zlorabo politične moči.

»Si lahko predstavljate? Predsednika fiskalnega sveta, ki je iskreno in pošteno povedal, kako uničujoč je interventni zakon za slovenske finance in slovensko družbo ... Kako mu odgovori vladajoča politika? Tako da ga vržejo iz stanovanja. Kakšna zloraba politične moči teh prevarantov, ki ne znajo drugega kot ustrahovati svoje nasprotnike,« je dejal Golob.