  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
GEN ENERGIJA

Šok v državnem energetskem stebru: Paravan odstopil, sledi še dvojni odhod iz vodstva

V kratkem sporočilu za javnost niso izdali nobenih drugih podrobnosti.
Kdo bo nasledil Paravana, ni znano. Foto: Dejan Javornik
Kdo bo nasledil Paravana, ni znano. Foto: Dejan Javornik
STA, N. P.
 17. 10. 2025 | 16:37
2:34
A+A-

Generalni direktor družbe Gen energija, krovnega podjetja skupine Gen, Dejan Paravan odhaja s položaja. Nadzorni svet družbe se je danes seznanil z odstopno izjavo, ki jo je Paravan dal 10. oktobra, in začel postopke za imenovanje novega generalnega direktorja, so po seji nadzornikov sporočili iz Gena.

V kratkem sporočilu za javnost niso izdali nobenih drugih podrobnosti. Tako med drugim ni znano, koliko časa bo Paravan še opravljal naloge generalnega direktorja in kaj so uradni razlogi za njegov predčasni odhod s položaja.

Je pa o tem, da Paravan zapušča položaj vodilnega v krovni družbi enega od dveh državnih energetskih stebrov, pod katerega med drugim spada tudi Nuklearna elektrarna Krško, na podlagi neuradnih informacij v sredo zjutraj poročal portal Necenzurirano.

Po njihovih informacijah Paravan, ki je vodenje Gena prevzel z novembrom 2022 in na položaju nasledil Blaža Košoroka, odhaja na lastno željo. Novo službo naj bi namreč našel v prav tako energetski družbi NGen, ki razvija rešitve za nadzor in upravljanje energetskih sistemov in jo lastniško obvladujeta dva izmed najbogatejših Slovencev - ustanovitelj podjetja za trgovanje z emisijskimi kuponi Belektron Boštjan Bandelj in kripto milijonar Damian Merlak.

Odstop napovedala še dva

Pozneje je portal poročal, da naj bi na današnji seji nadzornega sveta odstop napovedala še preostala člana poslovodstva, nekdanja prva dama Petrola Nada Drobne Popovič in Bruno Glaser. Razlog naj bi bila nesoglasja z nadzornim svetom, ki ga vodi prvi mož Slovenskega državnega holdinga Žiga Debeljak.

Kdo bo nasledil Paravana, ni znano. Po neuradnih informacijah Necenzurirano naj bi nekateri člani nadzornega sveta že danes želeli na njegov položaj imenovati Nado Drobne Popovič, a naj bi ta to možnost zavrnila, saj naj bi želela, da nadzorniki izpeljejo nominacijski postopek, po katerem bi izbrali novega generalnega direktorja s polnim mandatom.

Gen energija trenutno med drugim vodi pripravljalne postopke za gradnjo nove nuklearke v Krškem (Jek 2). Če bo država predvidoma leta 2028 sprejela investicijsko odločitev za gradnjo novega jedrskega objekta, bo to daleč največja naložba v zgodovini samostojne države. Ocenjena investicijska vrednost Jeka 2 brez stroškov financiranja je med 9,6 in 15,4 milijarde evrov.

Več iz teme

Dejan ParavanDamian MerlakenergetikaGen energijaodstopdirektorkadrovanjeelektrična energijaelektrikablaž košorokenergija
ZADNJE NOVICE
17:23
Novice  |  Slovenija
MALI BOREC

Viljem Julijan bi danes dopolnil devet let: »Ti si naš junak, naš angel« (FOTO)

Njegov oče Gregor Bezenšek je pokojnemu sinu v spomin ustanovil društvo za pomoč otrokom z redkimi boleznimi.
17. 10. 2025 | 17:23
17:06
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODPORNOST

Utrdimo se za jesen in zimo, virusi so že na pohodu

Odpornost največkrat oslabijo stres, nezdrava in enolična prehrana, pomanjkanje spanca in gibanja ter nekatera zdravila.
17. 10. 2025 | 17:06
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
TEHNOLOGIJA

Gears of War: Reloaded – igra, ki spodbuja nažiganje iz zaklona

Nadgrajena vizualna podoba xboxovske klasike; akcijska franšiza je zdaj na voljo tudi za playstation.
17. 10. 2025 | 17:00
17:00
Bulvar  |  Suzy
ASTROLOGIJA

Kažipot planetov: Končajte odprte zadeve in počakajte z novimi začetki (Suzy)

Kako kaže?
Mateja Blažič17. 10. 2025 | 17:00
16:37
Novice  |  Slovenija
GEN ENERGIJA

Šok v državnem energetskem stebru: Paravan odstopil, sledi še dvojni odhod iz vodstva

V kratkem sporočilu za javnost niso izdali nobenih drugih podrobnosti.
17. 10. 2025 | 16:37
16:16
Novice  |  Slovenija
DOLOČILI DATUM

Na volišča bomo odšli 23. novembra: »To ni zakon o smrti, ampak dostojanstvu«

Poslanci so razpisali zakonodajni referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.
17. 10. 2025 | 16:16

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
Pohodništvo

Vrhunski športniki so izbrali te športne copate

Izkušeni pohodniki vedo, da se prava kakovost pohodniške obutve pokaže šele na zahtevnih terenih.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:12
Promo
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Kako so se obvarovali pred uničujočim valom vode?

Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov. Poplave, ki so nekoč veljale za izjemne dogodke, postajajo vse pogostejše, zlasti v nižinskih območjih ob večjih rekah.
14. 10. 2025 | 10:06
Promo
Lifestyle  |  Stil
UDOBEN SLOG

Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje

Ko sem pred kratkim v roke vzela Galaxy Z Flip7 in Galaxy Watch8, sem vedela, da ne kupujem zgolj tehnologije, temveč orodje, ki mi bo pomagalo živeti bolj uravnoteženo.
16. 10. 2025 | 11:28
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
Pohodništvo

Vrhunski športniki so izbrali te športne copate

Izkušeni pohodniki vedo, da se prava kakovost pohodniške obutve pokaže šele na zahtevnih terenih.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Kako so se obvarovali pred uničujočim valom vode?

Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov. Poplave, ki so nekoč veljale za izjemne dogodke, postajajo vse pogostejše, zlasti v nižinskih območjih ob večjih rekah.
14. 10. 2025 | 10:06
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
UDOBEN SLOG

Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje

Ko sem pred kratkim v roke vzela Galaxy Z Flip7 in Galaxy Watch8, sem vedela, da ne kupujem zgolj tehnologije, temveč orodje, ki mi bo pomagalo živeti bolj uravnoteženo.
16. 10. 2025 | 11:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

Kaj lahko pričakujemo v soboto v središču Ljubljane?

Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
15. 10. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
Organizacija

Nova rešitev podjetjem prinaša prihranek časa in stroškov ter manj birokracije

Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 12:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKI KRIMINAL

Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
13. 10. 2025 | 09:02
Promo
Novice  |  Slovenija
Energetika

Se bomo kmalu ogrevali z vodikom?

Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 15:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

»Manj kot 5 % stavbnih objektov je primernih za trajnostno bivanje«

Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. Direktor podjetja LUNOS zato opozarja na nujnost trajnostnih rešitev.
Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 12:08
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Čas za nov pristop – premišljen, varen, učinkovit

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Prehrana

Kaj se skriva za prehranskimi oznakami, kot so »malo maščob«, »vir vlaknin«?

Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 15:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Počitnice

Počitnice.si z rekordno ponudbo poletov Ryanair iz Zagreba

Med prvomajskimi počitnicami bo iz Zagreba vzletelo kar 75 letal Ryanair, največ na priljubljene sredozemske destinacije.
Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 09:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
STIL

Ura, ki presega čas: ko modni trendi srečajo umetnost

Zakaj je ura postala najlepši izraz ženskega sloga in samozavesti.
Promo Onaplus15. 10. 2025 | 10:24
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
RABA ENERGIJE

Ali je še vedno pravi čas za sončno elektrarno?

Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
14. 10. 2025 | 10:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Kaj vam telo sporoča skozi bolečino v komolcu?

Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 09:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Bolezen, ki spremeni življenje cele družine (video)

Oglejte si pogovor s Štefanijo L. Zlobec, v katerem je iskreno spregovorila o življenju z demenco in vlogi Spominčice:
Promo Delo17. 10. 2025 | 09:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
14. 10. 2025 | 09:46
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Pohodništvo

Pohodni čevlji, ki so navdušili tudi športno plezalko Janjo Garnbret

Veter, dež, blato ali skalnata pot. Če imamo obute prave čevlje, smo lahko kos marsikateri pohodniški preizkušnji. In na te prisega tudi najboljša športna plezalka na svetu, Janja Garnbret.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:10
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Država končno olajšala življenje podjetnikom?

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
EUROSKILLS

Kapo dol: mladi Slovenci spet pometli s konkurenco (video)

Mladi dokazujejo, da je poklicna odličnost prihodnost Evrope. Slovenci so se s tekmovanja EuroSkills 2025 na Danskem vrnili z bronom in štirimi medaljami odličnosti.
15. 10. 2025 | 08:15
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IMPLANTOLOGIJA

Odločitev, ki vam lahko spremeni življenje

Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
14. 10. 2025 | 08:41
Promo
Novice  |  Slovenija
Potniški promet

To slovensko podjetje je bilo odlikovano tudi v tujini

Prenovljene uniforme Slovenskih železnic so osvojile evropsko priznanje in najvišjo možno oceno potnikov za urejenost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:16
Promo
Razno
Dogodek

MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

To je dokaz, da plača ni ključna (video)

Ko služba ni le obveza, temveč okolje za razvoj, rast in tkanje novih poznanstev.
Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 11:59
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki