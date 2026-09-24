Šok v koprskem SDS: Jure Colja zapustil stranko, nato odšel še njegov oče, vmešana Matoz in Predalič?

Koprski SDS je ostal brez svojega mestnega svetnika in kandidata za župana. Jure Colja je po skoraj dveh desetletjih članstva izstopil iz stranke Janeza Janše, odstopil z vseh funkcij ter se odpovedal tudi kandidaturi za prihodnje lokalne volitve.

Jure Colja: Iz spoštovanja do stranke o podrobnostih ne bom, držim svojo besedo vedno in tako ostaja. FOTO: Zaslonski Posnetek, Facebook

»Prišel je trenutek, za katerega si nisem predstavljal, da bo prišel«

Colja je ob odhodu sporočil, da se je za potezo odločil iz osebnih razlogov. Podrobnosti ni razkril, saj želi, kot je poudaril, ohraniti spoštovanje do stranke. »Z današnjim dnem težkega srca odstopam od vseh funkcij znotraj stranke, prav tako pa tudi od evidentirane kandidature za župana, nosilca liste za občinski svet in tudi iz članstva stranke,« je zapisal.

Njegov odhod pomeni velik udarec za koprski odbor SDS, ki je pred lokalnimi volitvami ostal brez svojega edinega mestnega svetnika iz vrst stranke. Colja sicer z mesta občinskega svetnika ni odstopil in bo mandat nadaljeval kot samostojni svetnik.

Janez Janša. FOTO: Blaž Samec

Za njim je stranko zapustil tudi njegov oče Igor Colja, prav tako vidni član, navaja RTV Slovenija. Po neuradnih informacijah naj bi kandidaturi Jureta Colje za koprskega župana v centrali SDS-a nasprotovala tako notranji minister Franci Matoz kot vidni član SDS Božo Predalič.

Slednji je to že zanikal. »Navedba je popolna laž in manipulacija !!! Resnica je ravno nasprotna,« je zapisal na omrežju X.