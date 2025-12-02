Slovenec ni dobil službe, ker je poročen z moškim

V postopku izbire novega zborovodje je gimnazija kandidata za zaposlitev diskriminirala zaradi spolne usmerjenosti, je ugotovil Zagovornik načela enakosti. Odločilno pri tem, da ga šola na koncu ni izbrala, je bilo dejstvo, da je kandidat v zakonski zvezi z moškim. Diskriminacija zaradi spolne usmerjenosti je v postopkih izbire in tudi sicer na delovnem mestu prepovedana.

Vaja uspela, podatke za pogodbo že poslali, nato preobrat

Na Zagovornika se je obrnil posameznik, ki je zatrjeval, da je bil pri zaposlitvi za zborovodjo obravnavan drugače zaradi spolne usmerjenosti. Po uvodnih pogovorih glede vodenja zbora se je dogovoril za vodenje prve vaje, ki je bila uspešna. Na dan vaje je od šole celo prejel poziv, naj posreduje potrebne podatke za pripravo pogodbe, kar je tudi storil. Ker je zbolela zaposlena, ki pripravlja pogodbe, kandidat po uspešno izvedeni vaji dokumenta ni prejel v podpis. Je pa gimnazija na svojem profilu na družbenem omrežju objavila njegovo fotografijo in pod njo zapisala, da je to novi zborovodja.

»Ali je res, da ste poročeni z moškim?«

Nekaj dni kasneje je kandidata poklical ravnatelj in ga vprašal, ali je res poročen z moškim. Ko mu je kandidat to potrdil, mu je ravnatelj povedal, da ga zaradi tega ne morejo zaposliti. Kandidat je nato še isti dan sam poklical ravnatelja in ga poskušal spodbuditi k ponovnemu razmisleku. Ta pogovor je posnel in ga posredoval kot dokaz, da je bil žrtev diskriminacije. Priložil je tudi pisno dokumentacijo.

Gimnazija je oporekala tudi posnetku, a neuspešno

Gimnazija je v postopku poskušala ovreči navedbe prijavitelja, a neuspešno. Trdila je tudi, da vsebine posnetka telefonskega pogovora med kandidatom in ravnateljem ne bi smeli upoštevati, ker naj bi bil pridobljen nezakonito s prikritim snemanjem. Strokovna oseba, ki je postopek vodila, se je po pravnem tehtanju in na podlagi sodne prakse odločila, da posnetek vendarle upošteva. Presodila je, da ima v tem primeru pravica prijavitelja, da zavaruje svojo pravico do nediskriminacije v zaposlitvenem postopku, večjo težo kot pravica ravnatelja do zasebnosti. Telefonski pogovor namreč ni zajemal zasebne ali intimne komunikacije ravnatelja, temveč se je nanašal na zaposlitveni postopek, v katerem je ravnatelj nastopal kot predstavnik delodajalca.

Ugotovitev: pogodba je padla zaradi spolne usmerjenosti

Ob upoštevanju vseh okoliščin primera so se potrdile navedbe prijavitelja, da je imela šola namen z njim skleniti pogodbo o zaposlitvi, a do tega ni prišlo, ko je postalo jasno, da je kandidat v zakonski zvezi z moškim. Zagovornik je zato primer prepoznal kot diskriminacijo na področju zaposlovanja in dela.