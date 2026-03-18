Jutranji šok za Dominiko Švarc Pipan: poglejte, kaj so naredili z avtom, s katerim vozi hčerko v vrtec (FOTO)

Nekdanjo pravosodno ministrico Dominiko Švarc Pipan je doživela neprijetno jutro. Neznani storilec ji je poškodoval avtomobil na način, da ji je v izpušne cevi vbrizgal purpen. In kar je še huje, se je enako zgodilo tudi z avtom njenega moža. Dogodek je sama razkrila na Facebooku, kjer je opisala, kaj jo je čakalo ob začetku dneva. »Moj avto danes zjutraj, purpen v obeh izpušnih ceveh. Enako v moževem avtu. Avto, s katerim vozim petletno hčerko v vrtec. Hvala sosedi, ki me je pravočasno prišla opozorit,« je zapisala.

Po njenih besedah bi lahko posledice bile še hujše, če je ne bi pravočasno opozorila soseda. Takšna poškodba vozila namreč lahko povzroči resne okvare, pa tudi nevarnost pri vožnji. Kaj se skriva za tem dejanjem, ni znano, a dejstvo je, da je do incidenta prišlo v času, ko se je njeno ime znova znašlo v središču pozornosti. V zadnjih dneh so na družbenih omrežjih zaokrožili anonimno objavljeni prisluhi, v katerih se je znašla tudi Švarc Pipanova. Na spletu sta se pojavila posnetka, v katerih med drugim govori o vplivu posameznikov v Sloveniji. Sama je v odzivu pojasnila, da je šlo za lažno nastavljen sestanek, ki naj bi bil skrivaj sneman.