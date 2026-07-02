Šok za Grimsa! Izključili ga bodo, to je razlog. Prihajajo prvi odzivi

V Evropskem parlamentu se je zgodil pretres. Politična skupina Evropske ljudske stranke (EPP) v Evropskem parlamentu bo namreč zaradi pomanjkljive delovne etike iz svojih vrst izključila evropskega poslanca Branka Grimsa (EPP/SDS), je STA danes izvedela iz virov v Evropskem parlamentu.

Očitajo mu še delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam

Poleg kršitev na področju delovne etike Grimsu po navedbah virov v največji politični skupini v Evropskem parlamentu očitajo tudi kontinuirano delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Obenem ocenjujejo, da ne prispeva k delu politične skupine, ampak deluje proti njej.

Ne gre za prvi ukrep EPP proti Branku Grimsu Evropski poslanec iz vrst SDS je v Evropskem parlamentu večkrat podprl odločitve in ravnanje skrajno desnih političnih skupin, ki se niso skladale z usmeritvami desnosredinske EPP. Med drugim se je lani podpisal pod predlog nezaupnice Evropski komisiji, ki jo v Evropski parlament vložil romunski evroposlanec Gheorghe Piperea iz skrajno desne politične skupine Evropskih konservativcev in reformistov (ECR). Kasneje je sicer podpis umaknil, po neuradnih informacijah po pritisku SDS in EPP. Sam je pojasnil, da se je za umik podpisa odločil, da bi preprečil vsako zlonamerno manipulacijo in povezovanje glasovanja o nezaupnici komisiji Ursule von der Leyen z glasovanjem o resoluciji o ohranjanju spomina na žrtve povojnega komunističnega obdobja v Sloveniji. Poleg tega ni upošteval smernic skupine na še enem glasovanju o nezaupnici Evropski komisiji, naj glasuje proti nezaupnici, saj ni glasoval. Zato je EPP januarja letos proti njemu uvedla sankcije.

Predsedstvo EPP bo uradno odločitev o izključitvi Grimsa predvidoma sprejelo danes. Prihodnji teden, najverjetneje v torek ali sredo, naj bi o tem glasovala še politična skupina. Pričakovati je, da bodo odločitev podprli, so za STA še navedli viri v Evropskem parlamentu.

Tiskovni predstavnik skupine EPP Daniel Köster je pojasnil, da se Grims ne udeležuje sestankov politične skupine. »V dveh letih, kar je evropski poslanec, se je udeležil le dveh od skupno več kot sto sestankov,« je dejal. »Ne prispeva k delu skupine. Namesto tega jo od zunaj kritizira in spodkopava. Govori le, kadar je v prostoru kamera, vendar ne sodeluje v političnih razpravah, v katerih se dejansko oblikujejo stališča skupine EPP,« je še povedal.

Kdo je Branko Grims?

Na evropskih volitvah leta 2024 je bil Grims izvoljen za poslanca Evropskega parlamenta. Deluje v politični skupini Evropske ljudske stranke (EPP), med drugim pa je član Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE).

Očitajo mu tudi delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. FOTO: Blaž Samec

Njegova politična pot sega v čas slovenske osamosvojitve. Bil je med ustanovnimi člani tedanje Socialdemokratske zveze Slovenije (predhodnice SDS) in član prve demokratično izvoljene skupščine Republike Slovenije. Med letoma 1997 in 2002 je bil član Državnega sveta, od leta 2004 do leta 2024 pa neprekinjeno poslanec v Državnem zboru.

Ne prispeva k delu skupine. Namesto tega jo od zunaj kritizira in spodkopava

V javnosti pogosto zagovarja konservativna stališča glede migracij, varnosti, družinske politike in evropskih vprašanj. Zaradi svojih ostrih političnih nastopov in izjav je pogosto predmet javnih polemik ter kritik političnih nasprotnikov, hkrati pa ima močno podporo dela volivcev SDS.

Prvi odzivi

Romana Tomc je o odločitvi EPP, da bodo izključili Grimsa povedala: »Obžalujem, da je prišlo do te situacije. Storili smo vse, da bi se temu izognili. Končno odločitev bo sprejela celotna politična skupina na glasovanju v sredo.«