KUPNA MOČ

Šok za Slovence: Hrvat s povprečno plačo lahko kupi več kot mi

Prednost hitro zbledi, ko pogledamo, koliko stanejo vsakdanje stvari.
FOTO: Depositphotos
N. P.
 4. 2. 2026 | 18:55
Slovenija in Hrvaška sta si po številkah povprečnih neto plač precej blizu, a ko v enačbo vključimo cene, se primerjava obrne. Po podatkih za leto 2024 naj bi povprečna neto plača na Hrvaškem znašala približno 1498 evrov, v Sloveniji pa okoli 1600 evrov – razlika je torej približno 100 evrov v korist Slovenije. Toda ta prednost hitro zbledi, ko pogledamo, koliko stanejo vsakdanje stvari.

Ker je splošna raven cen v Sloveniji višja kot na Hrvaškem, ima povprečna hrvaška plača lahko večjo kupno moč, piše hrvaški Bloomberg Adria. Pri primerjavah se pogosto uporablja prilagoditev na kupno moč (PPP), ki skuša pokazati, koliko blaga in storitev si lahko nekdo dejansko privošči. Po teh izračunih naj bi bila kupna moč povprečne plače na Hrvaškem višja kot v Sloveniji, ker so cene pri sosedih opazno nižje. To potrjuje tudi primerjava ravni cen glede na povprečje EU: Slovenija naj bi bila pri približno 89,5 odstotka povprečja EU, Hrvaška pa pri 76,6 odstotka.

Zanimiva je tudi razlika med bruto in neto plačami. Po navedenih številkah je povprečna bruto plača v Sloveniji približno 2500 evrov, na Hrvaškem pa okoli 2100 evrov. Strošek dela je torej v Sloveniji višji, vendar delavec v neto znesku ne dobi bistveno več. Razlog tiči v tako imenovanem davčnem klinu; to je razlika med tem, koliko delodajalec plača za delavca, in tem, koliko delavec na koncu prejme na račun. V Sloveniji naj bi država pobrala več davkov in prispevkov, zato razlika med bruto in neto izpade večja.

FOTO: John_brueske Getty Images/istockphoto
FOTO: John_brueske Getty Images/istockphoto

Bloomberg Adria navaja tudi, da se je davčni klin v zadnjih letih povečeval v obeh državah, a bolj v Sloveniji. Kot primer omenja tudi konkretno primerjavo: pri približno enakem strošku delodajalca, okoli 2913 evrov, naj bi delavec na Hrvaškem prejel približno 1780 evrov neto, v Sloveniji pa okoli 1640 evrov (odvisno od olajšav in drugih okoliščin).

Slovenija ima torej višje bruto plače in razvitejše gospodarstvo, vendar zaradi višjih cen in večje obremenitve plač delavcu v praksi ne ostane tolikšen znesek, kot pravijo nominalne številke. 

