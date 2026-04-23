Šok za voznike po Evropi: to so podatki o skoku cen, poglejte, kje je Slovenija

Evropska komisija bo v odziv na energetsko krizo, povezano z vojno na Bližnjem vzhodu, vzpostavila mehanizem za spremljanje zalog goriv, pri čemer se bodo sprva osredotočili na letalsko gorivo. V Bruslju napovedujejo, da se bodo z državami članicami, dobavitelji goriva, letališči in letalskimi družbami usklajevali pri iskanju alternativnih dobav letalskega goriva in predlagali ukrepe za optimizacijo razdelitve tovrstnega goriva med članicami. Poleg tega bodo pregledali zmogljivosti za rafiniranje nafte v EU.

Državam članicam pa so podali tudi priporočila za zmanjšanje porabe energije v gospodinjstvih in gospodarstvu, med drugim na področju prevoza.

To so podatki o skoku cen goriv

Evropski statistični urad Eurostat je ob tem objavil zanimiv prikaz rasti cen goriv februarja in marca letos. Cene so v Evropski uniji zrasle za 12,9 odstotka v primerjavi z enakim obdobjem lani, in sicer zaradi vpliva krize na Bližnjem vzhodu.

Tako so še navedli, da so se marca 2026 cene dizelskega goriva v EU za potrošnike zvišale za 19,1 % v primerjavi s februarjem 2026.

Kje je Slovenija?

Medtem ko so cene goriv in maziv do februarja padale, je bil marca v primerjavi s prejšnjim mesecem zabeležen zelo izrazit porast. Največji skok sta imeli Nemčija in Romunija, in sicer za več kot 19 odstotkov, sledi jima Nizozemska.

Najmanjšo rast, ponekod celo padec cen, sta zabeležili Madžarska in Slovenija.