Šokantna izpoved Slovenke, ki čisti črno magijo: Pokojni delavce metali z lestve ... (VIDEO)

V novi epizodi podkasta Deloindom je voditeljica Nina Štajner odprla temo, ki je za marsikoga še vedno na robu razumljivega. Tokrat ni bilo govora o klasični prenovi, izbiri pohištva ali ogrevanju, temveč o energiji doma, občutku težkega prostora in celo stikih s pokojnimi. Gostja epizode je bila Urška Puš, ki deluje pod imenom Dotik onostranstva. Predstavlja se kot medij oziroma oseba, ki vzpostavlja stik z drugimi dimenzijami in pokojnimi, med njenimi storitvami pa je tudi energijsko čiščenje prostorov. Podkast Deloindom sicer obravnava teme kakovosti bivanja, gradnje, prenove, opremljanja in navad, povezanih z domom.

Ko dom ni več samo dom

Urška Puš je v pogovoru pojasnila, da jo ljudje po pomoč največkrat poiščejo takrat, ko se v svojem domu ne počutijo dobro. Nekateri govorijo o težki energiji, drugi o nenavadnih občutkih, tretji pa jo pokličejo, ko nepremičnine ne morejo prodati ali ko imajo občutek, da se v prostoru nekaj ne premakne. Gre za temo, ki jo danes nekateri imenujejo energijsko čiščenje doma, nekoč pa bi marsikdo temu preprosto rekel izganjanje duhov. A sogovornica poudarja, da po njenem prepričanju duše praviloma ne želijo škodovati. »Načeloma pri čiščenju je vedno tako, da duše ne želijo škodovati, želijo samo povedati, da so tam,« je povedala v pogovoru.

Urška Puš. FOTO: Marko Feist

»Delavce so metali z lestev«

Najbolj srhljiv del pogovora je bil povezan z zgodbami iz domov in objektov, kjer naj bi se dogajale nenavadne stvari. Urška Puš je opisala primere, ko naj bi pokojni po njenih besedah opozarjali nase na precej buren način. »Pa so delavce metali z lestev, pa so rušili steno, pa je delavca vrglo čez pol dnevne sobe,« je zaupala in dodala, da naj bi šlo za primere, ko prisotnosti niso želele škodovati, temveč opozoriti nase. Takšne izjave seveda odpirajo številna vprašanja. Za ene so to zgodbe, ob katerih se naježi koža. Za druge nekaj, kar sprejemajo z veliko mero dvoma. A prav zato je bila epizoda toliko bolj nenavadna: dotaknila se je področja, o katerem se veliko govori potiho, redko pa tako neposredno.

V pogovoru je Nina Štajner gostjo vprašala tudi, kako naj človek sploh prepozna, da njegov prostor potrebuje energijsko čiščenje. Puševa je pojasnila, da jo ljudje kličejo zaradi zasebnih domov, pa tudi zaradi javnih prostorov. Po njenih besedah so večstanovanjski objekti zahtevnejši, saj naj bi se energije prepletale med več ljudmi, zgodbami in prostori. Dotaknili sta se tudi vprašanja, ali so stare hiše energijsko bolj obremenjene od novejših. Prav stari objekti imajo za sabo več življenjskih zgodb, več ljudi in več dogodkov, zato po besedah gostje včasih nosijo močnejše sledi preteklosti.