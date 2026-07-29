Šokantne prijave delavcev v Sloveniji: ostali brez plače, nato so jih odjavili še iz zavarovanja

Na Delavski svetovalnici v zadnjem času opažajo občutno povečanje števila prijav delavcev, ki jim delodajalci niso izplačali plač ali drugih pravic iz delovnega razmerja. Ob tem opozarjajo na vse pogostejšo prakso, ki po njihovih besedah zaposlene spravlja v še težji položaj. »V zadnjem času prejemamo povečano število prijav delavcev, ki jim delodajalec preprosto ni izplačal plač/e in ostalih pravic iz dela,« je zapisal vodja Delavske svetovalnice Goran Lukić.

»Med njimi so tudi primeri delavcev, ki so prišli do nas, potem ko jih je delodajalec 'poslal domov', vmes pa jih je ta isti delodajalec v miru odjavil iz socialnih zavarovanj, tudi za nazaj, na podlagi ponarejenih listin. Ta isti delodajalec je tem delavcem 'seveda' po pravilu tudi dolžan najmanj kakšno plačo,« opozarja. Zaradi vse pogostejših primerov Delavska svetovalnica predlaga spremembo zakonodaje. Po njihovem predlogu bi imel delavec, ki mu delodajalec v zakonskem roku ne izplača plače ali drugih pravic iz delovnega razmerja, pravico do upravičene odsotnosti z dela s polnim nadomestilom plače in vsemi pripadajočimi povračili. Pogoj za to bi bila prijava na Inšpektorat Republike Slovenije za delo.

»Ta prijava na Inšpektorat RS za delo se tudi avtomatsko pošlje na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, zato da delodajalec ne more odjaviti delavca iz socialnih zavarovanj,« pojasnjuje Lukić. Ob tem je na družbenih omrežjih neposredno nagovoril tudi odločevalce. »Kaj pravite, spoštovani zakonodajalci? Kaj praviš, minister za gospodarstvo in delo? Boste spisali in sprejeli zakonodajni predlog? Ali boste pač še naprej zmigovali z rameni ob epidemiji plačne – poudarjam: plačne – nediscipline delodajalcev do delavcev in verižnih odjavljanjih delavcev iz socialnih zavarovanj s strani izkoriščevalskih delodajalcev?« je zapisal.

Objava je sprožila številne odzive. Saša meni, da so kazni za takšne delodajalce preblage. »Rajši plačajo globo, kot da bi delovali zakonito. To je treba spremeniti. Vse tiste, ki so pa celo ponarejali, pa kazensko ovaditi,« je zapisala. Alenka opozarja, da težava ni nova. »Že 35 let se to dogaja. Niti ena vlada ni naredila nič. Vsi mižijo, levi in desni,« je komentirala. Drugačnega mnenja pa je Vekoslav, ki opozarja, da vseh podjetnikov ni mogoče enačiti z goljufi. »Nihče ne zagovarja delodajalcev, ki namenoma izkoriščajo delavce. Toda enačiti vse podjetnike z barabami je krivično,« meni. Dodaja, da številna podjetja zaidejo v finančne težave zaradi neplačil poslovnih partnerjev ali slabih razmer na trgu, zato bi morali zakoni po njegovem mnenju kaznovati predvsem tiste, ki zaposlene zavestno izkoriščajo. Pod objavo se je oglasil tudi Vito, ki se sprašuje, zakaj takšen zakonski predlog še ni romal v parlament, medtem ko Brigita opozarja na paradoks, da se ob takšnih primerih delodajalci hkrati pritožujejo, da delavcev primanjkuje.