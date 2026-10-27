Šokantne razlike na ljubljanskih pokopališčih! Za spominsko ploščico ob raztrosu pepela ponekod skoraj trikrat višja cena

Pogrebne navade se spreminjajo. Vse več ljudi se namesto za klasičen pokop odloča za raztros pepela, pri katerem svojcem ni treba skrbeti za urejanje in vzdrževanje groba. Toda koliko takšno slovo dejansko stane, ali lahko pokojniku kljub raztrosu postavimo spominsko ploščico in ali je mogoče prostor zanjo rezervirati že za časa življenja? O tem smo nekaj besed izmenjali z Mojco Hucman, direktorico javnega podjetja Žale.

Na ljubljanskih pokopališčih, ki jih upravlja podjetje Žale, letno opravijo približno 3000 pogrebov, med katerimi še vedno močno prevladuje pokop z žaro. Zanj se odloči približno 75 odstotkov svojcev, medtem ko pogrebi s krsto predstavljajo le še deset odstotkov. Vse bolj priljubljen pa postaja raztros pepela, za katerega se odloči približno 15 odstotkov svojcev, kar pomeni okoli 450 pogrebov na leto.

»V zadnjih letih zaznavamo povečano zanimanje za raztros pepela, ki se postopoma uveljavlja kot ena izmed oblik pokopa,« nam je pojasnila direktorica družbe Žale Mojca Hucman. Razlogi so različni, od izpolnjevanja poslednje želje pokojnika do simboličnega vračanja k naravi. Nekateri si želijo preprostejšega, manj tradicionalnega slovesa, pomembno vlogo pa imajo lahko tudi stroški in obveznosti, ki jih pokop prinese svojcem. »Pomemben dejavnik pri odločitvi je lahko tudi dejstvo, da raztros pepela ne zahteva najema in vzdrževanja klasičnega grobnega mesta, kar svojce razbremeni dolgoročnih obveznosti, povezanih z urejanjem groba,« pojasnjujejo na Žalah.

FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice

Koliko stane raztros pepela in koliko klasičen pogreb?

Raztros pepela je tudi cenovno nekoliko ugodnejši od drugih oblik pokopa. Po informativnem ceniku podjetja Žale osnovni pogreb z raztrosom pepela stane približno 930 evrov, osnovni pogreb z žaro 1005 evrov, pogreb s krsto pa 1065 evrov. Razlika med najcenejšo in najdražjo možnostjo torej znaša 135 evrov. Vendar to še niso končni zneski, ki jih bodo svojci plačali.

»Upepelitev predstavlja eno izmed storitev v okviru organizacije pogreba, zato je treba razlikovati med stroškom same upepelitve in celotnim stroškom pogreba,« opozarjajo v podjetju. Navedene informativne cene namreč ne vključujejo prevoza pokojnika, glede na okoliščine in želje svojcev pa se lahko pojavijo še drugi stroški. Zato ob naročilu pogreba pripravijo individualni predračun. Ob tem velja vedeti, da samostojnega raztrosa pepela brez izvedbe pogreba praviloma ni mogoče naročiti. Izjema so primeri prekopa posmrtnih ostankov.

Raztros pepela je na območju ljubljanske občine mogoč na štirih pokopališčih, in sicer na Žalah, v Polju, Sostrem in na Viču. Na vseh so urejeni posebni prostori za raztros, svojci pa se lahko odločijo tudi za namestitev spominske ploščice z imenom pokojnika. Ta ni obvezna, saj nekateri želijo slovo brez individualnega obeležja. Čeprav zanimanje za raztros narašča, so prosta mesta za spominske ploščice še na voljo.

V Gaju spomina na ljubljanskih Žalah lahko svojci ob raztrosu pepela naročijo tudi spominsko ploščico z imenom pokojnika. FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice

Na nekaterih ploščicah le letnica rojstva. Ali lahko prostor rezerviramo vnaprej?

Prav spominske ploščice z imeni pokojnikov, pritrjene na zid pri raztrosu pepela, so pritegnile našo pozornost. Na nekaterih v Gaju spomina na Žalah je namreč navedena samo letnica rojstva, ne pa tudi letnica smrti in ime pokojnika. Zato nas je zanimalo, ali si lahko posameznik že za časa življenja zagotovi prostor za svoje ime oziroma ali svojci rezervirajo mesto za nekoga, ki je še živ. Odgovor je ne.

Kot pojasnjuje Hucmanova, so spominske ploščice namenjene izključno pokojnim osebam, katerih pepel so raztresli na za to določenem prostoru. »Če je na spominski ploščici navedena samo letnica rojstva, je to odločitev naročnika. Ta je ob naročilu predvidel tudi poznejšo namestitev spominske ploščice z imenom druge pokojne osebe. Tako sta lahko spominski ploščici nameščeni druga ob drugi, vendar to ne pomeni, da je mogoče prostor rezervirati že za časa življenja.«

Enako velja za klasične in žarne grobove. Čeprav bi si kdo želel svoje zadnje počivališče urediti že vnaprej, to ni mogoče. »Vnaprejšnji najem žarnega ali klasičnega grobnega mesta ni mogoč. Grobno mesto se dodeli ob naročilu pogreba oziroma prekopa, glede na predviden način pokopa,« pojasnjuje direktorica.

Na nekaterih spominskih ploščicah je zapisana le letnica rojstva. To je odločitev naročnika, ki želi pozneje ob pokojniku namestiti še ploščico druge osebe. To ne pomeni, da je mogoče prostor rezervirati že za časa življenja. FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice

Spominska ploščica lahko stane več kot 850 evrov

Če se svojci ob raztrosu odločijo tudi za spominsko ploščico, morajo računati na dodaten strošek. Na pokopališču Žale izdelava ploščice z napisom stane 777,76 evra, desetletni najem prostora zanjo pa 75,40 evra. Skupaj torej nekaj čez 850 evrov. Na pokopališčih Sostro, Polje in Vič je cena precej nižja. Izdelava ploščice stane 210,29 evra, skupaj z desetletnim najemom pa 285,69 evra.

Če primerjamo navedene informativne cene, bi tako osnovni pogreb z raztrosom pepela in spominsko ploščico na Žalah stal približno 1783 evrov, na drugih treh pokopališčih pa približno 1216 evrov. Pri tem še vedno niso vključeni prevoz pokojnika in morebitne druge dodatne storitve.

Najem prostora za ploščico velja deset let, nato ga je mogoče podaljšati po takrat veljavnem ceniku. Kaj pa se zgodi, če svojci najema ne podaljšajo? »Spominska ploščica je last naročnika. Če se naročnik po izteku najemnega obdobja ne odloči za podaljšanje najema, se ploščica odstrani in vrne naročniku,« pojasnjujejo na Žalah. Te plošče na zidu je namreč mogoče menjati, zato je javno podjetje Žale uvedlo možnost desetletnih najemnih pogodb za omenjena obeležja.

Na ljubljanskih Žalah je za namestitev spominskih ploščic še dovolj prostora. Svojci se lahko odločijo tudi za raztros pepela brez spominske ploščice. FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice

Pri klasičnem ali žarnem grobu je ureditev drugačna, saj se zanj plačuje letna grobnina. Pri raztrosu pepela brez spominske ploščice pa takšne obveznosti ni. Prav odsotnost dolgoročnega vzdrževanja in stroškov grobnega mesta je lahko eden od od razlogov, da se za to obliko slovesa odloča vse več ljudi, pojasnjuje Hucman, saj »raztros pepela ne zahteva najema in vzdrževanja klasičnega grobnega mesta, kar svojce razbremeni dolgoročnih obveznosti, povezanih z urejanjem groba.«

Kot poudarjajo na Žalah, je odločitev za raztros pepela izrazito osebna. Nekaterim veliko pomeni tradicionalni grob, kamor lahko prihajajo prižigat sveče in polagat cvetje, drugi pa se odločijo za drugačno obliko slovesa. Pri tem imajo pomembno vlogo »želje pokojnika, njegova življenjska prepričanja ali simbolni pomen vrnitve k naravi«, pojasnjujejo na Žalah in dodajajo, da nekateri svojci »dajejo prednost preprostejšemu in manj tradicionalnemu slovesu.«