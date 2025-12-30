  • Delo d.o.o.
PERFORMANS?

Šokantni performans s svastikami na ministrstvu: Nikola govori o »kastnem sistemu« in »uničenju slovenskega rodu« (VIDEO)

Da boste lahko etnični Slovenci razumeli zakaj imajo "nekateri ljudje" v Sloveniji prednost pred vami ...
Med performansom. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X Nikole Popovića
M. U.
 30. 12. 2025 | 08:56
 30. 12. 2025 | 09:02
3:57
A+A-

Poročali smo že, da je na pročelje stavbe ministrstva za kulturo v Ljubljani pred dnevi nekdo narisal več kljukastih križev oziroma svastik. Policija ga je prijela na kraju dejanja. Ministrica za kulturo Asta Vrečko je dejanje obsodila in posvarila pred vzponom ideologij, ki se povezujejo s takšnimi simboli.

»Končni cilj te subverzivne židovske klike je totalno uničenje slovenskega rodu«

Ob tem je digitalni umetnik Nikola Popović tudi objavil posnetke svojega početja pred ministrstvom in pojasnil razloge za tak performans.

»Na umetniškem performansu pred sedežem Ministrstva za kulturo

sem predstavil grafiko, ki ponazarja: KASTNI SISTEM V SLOVENIJI Zakaj je to pomembno? Da boste lahko etnični Slovenci razumeli zakaj imajo "nekateri ljudje" v Sloveniji prednost pred vami. Enakopravnosti ni. Ne samo, da ni enakopravnosti, ampak se v Sloveniji kakor v vseh ostalih Belih državah po svetu preferirajo ne-avtohtoni narodi. Slovenec je v Sloveniji na zadnjem mestu. V Ameriki uporabljajo izraz "affirmative action", kar bi lahko prevedli kakor "pozitivna diskriminacija" kjer ameriški uradi umetno dajejo prednost "manjšinam", kakor so Afro-Američani in ostali prišleki ali skupine. To se recimo odraža v šolah, pri zaposlitvi, finančni pomoči in ostalih stvari povezanih s kvaliteto življenja. Ta "pozitivna diskriminacija" je pravzaprav čista diskriminacija do avtohtonega večinskega naroda. Zato se v Sloveniji: - otroci v šolah učijo o LGBTQ skupnosti - učitelji prilagajajo tuje govorečim učencem in zaposlijo prevajalce v ta namen - daje prednost tujcem, ko se prijavljajo na neprofitna stanovanja - otroci v šolah učijo o "holokavstu" ne pa o povojnih pobojih v Sloveniji storjenih s strani žido-boljševiške klike - na reklamah pojavljajo Črnci, Arabci... - plača zdravstvo za tujce, ki so prišli v Slovenijo preko programa združevanja družine čeprav niso vplačali niti enega evra v zdravstveno blagajno - nudi brezplačno študiranje za tujce - v šolah prilagajajo kosila za tujce - promovira tuja pisava - ... Vse to se dogaja, da se zmanjša moč avtohtonega naroda (Slovencev) ter, da Slovenci uperjajo prst za vse probleme v te tujce, ki so dobili nezaslužene privilegije od levih in desnih Židov, ki vodijo Slovenijo preko svojih kripto-Židov, ki se lažno javno predstavljajo kakor Slovenci. Končni cilj te subverzivne židovske klike je totalno uničenje slovenskega rodu,« je zapisal. 

Z mojo umetniško akcijo želim opozoriti, da imajo etnični Židje v Sloveniji priviligiran položaj saj ne odgovarjajo za svoja kazniva dejanja ali pa so minimalno kaznovani. Etnični Žid iz Bosne rojen v Beogradu Vuk Ćosić (Wolf Zón) je leta 2021 porisal ministrstvo za kulturo. Za to dejanje ni odgovarjal. Dve leti kasneje pa je še dobil denar od istega ministrstva za kulturo (Asta Vrečko) za svoje "umetniško" delovanje kakor so provokativni spomenik mehkega č (ć) ter grafična razstava v Frankfurtu. Etnični Židje so naredili bančno luknjo in ni nihče odgovarjal. Etnični Židje so promovirali COVID agendo, ki se izkazala kakor velika prevara in za to ni nihče odgovarjal. Etnični Židje (ter en Šiptar) uvažajo tujce v Slovenijo. Nihče ne odgovarja za ta dejanja. Levi in desni si krijejo hrbet ter se igrajo z vašimi čustvi.

»Stari trik udbašev, kako diskreditirati domoljubje z etiketo antisemitizma« 

Na početje se je odzval tudi šef opozicije Janez Janša: »V bistvu gre za star trik udbašev. Kako diskreditirati domoljubje z etiketo antisemitizma. Ne nasedajte tem modelom, ki imajo v Ljubljani svoj Ć spomenik,«.

SlovenijaumetnostNikola PopovićdiskriminacijaAsta Vrečkokultura
