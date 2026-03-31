Šokantni prizori iz avtobusa: »To ni gostilna!« Voznik ogorčen nad packarijo potnikov (FOTO)

Poznamo prizor: izlet, avtobus, vsak iz svojega nahrbtnika vleče sendvič, pijačo, prigrizke. Pri otrocih še razumemo in jih učitelji opozarjajo, pobirajo, učijo reda. Ko pa gre za odrasle, izgovorov ni. In prav to je razjezilo avtoprevozništvo Rudi Tursa, ki je na družbenih omrežjih objavil fotografije, ki povedo več kot tisoč besed. »Žal so nekateri ‘ljudje’ sposobni za seboj pustiti takšno nesnago,« so zapisali in dodali, da takšni prizori niso redki, ko se vožnja konča.

»Voznik ni čistilni servis!«

»Voznikova naloga je, da potnike varno pripelje od točke A do točke B, ter poskrbi za prijetno vožnjo – ne pa, da po dolgih urah in številnih kilometrih za drugimi pospravlja kot čistilni servis!!!,« opozarjajo in pri tem navedli tudi pravila, ki jih potniki pogosto ignorirajo: »Sprehajanje po avtobusu med vožnjo ter točenje pijače med vožnjo je prepovedano! Avtobus je namenjen varni vožnji, ne pa zabavi – avtobus ni gostilna!.«

Poudarjajo, da nesnage, neodgovornega in nespoštljivega vedenja ne bodo več tolerirali na njihovih avtobusih, ki so njihova lastnina, in da bodo odslej takšno ravnanje ustrezno sankcionirali. »Če drugje takšno vedenje dopuščajo, je to njihova stvar – pri nas tega ne bomo tolerirali! Dokler je vse v redu,ni nobenega problema, ko pa pride do težav, pa se krivda hitro prelaga na koga drugega kot na voznika. To ni pošteno in tega ne bomo dopuščali! /.../ Takšno ravnanje bo ustrezno sankcionirano, saj je prav, da vsak prevzame odgovornost za svoja dejanja! Uničevanje in nespoštljivo ravnanje s tujo lastnino je nesprejemljivo!,« so razburjeno zapisali.

Pod objavo so se vsuli komentarji. Mnogi so stopili na stran voznika in ostro obsodili vedenje potnikov. »Se čisto strinjam, vi niste čistilni servis, ampak vozniki avtobusov,« je zapisal eden od komentatorjev. Drugi dodaja: »To je sramota za kulturo naroda.« Nekateri so šli še dlje: »Obstajajo tri vrste prašičev – domači, divji in človeški prašiči!«

Pojavili so se tudi konkretni predlogi: »Naročniku prevoza se zaračuna čiščenje.«, »Takšne potnike ne bi več vozil!«, »Visok račun za čiščenje – to je edina rešitev.«

Eden od komentatorjev je zapisal tudi: »Bože mili, ljudje ne cenijo in ne spoštujejo več ničesar, obnašajo se, kot da je avtobus neka kanta.«

V Rudi Turs se ob prizorih sprašujejo nekaj, kar je zaskrbelo tudi številne bralce: »Ob takšnih prizorih se človek vpraša: kako ti isti ljudje ravnajo doma?«

Je res postalo samoumevno, da za sabo pustimo nered in pričakujemo, da ga bo nekdo drug pospravil?

