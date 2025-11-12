  • Delo d.o.o.
POVSOD STEKLO IN SMETI

Šokantni prizori iz Maribora: to je ostalo po martinovem veseljačenju (FOTO in VIDEO)

Martinovo bi lahko bil lep praznik, ampak ne, v Mariboru je navodilo drugačno – treba se je ’fsipati ko kanta’, pravi ogorčena domačinka.
V Mariboru martinovemu pravijo kar štajersko novo leto. FOTO: Medvedkov/getty Images
V Mariboru martinovemu pravijo kar štajersko novo leto. FOTO: Medvedkov/getty Images
B. K. P.
 12. 11. 2025 | 15:10
 12. 11. 2025 | 15:21
3:01
V Mariboru je bilo v torek veselo kot že dolgo ne. Ulice in trge je preplavilo na tisoče ljubiteljev žlahtne kapljice, da bi prisostvovali trenutku, ko je sveti Martin iz mošta naredil vino. Štajerska martinovanja so znana po vsej Sloveniji, še posebej tisto v Mariboru, ki vsako leto privabi tudi mnogo obiskovalcev iz sosednjih držav, pa tudi turisti, ki k nam pridejo iz daljnih dežel, se ne morejo načuditi slavju, ki spremlja martinovo, oziroma kot mu radi rečejo v Mariboru štajersko novo leto.

A če se je v torek iskrilo in veselilo, je sredino jutro razkrilo drugo, manj prijetno plat praznovanja. Koši in zabojniki za odpadke so bili polni do vrha in čez, smeti so ležale povsod okrog njih, tal na Trgu Leona Štuklja, glavnega prizorišča torkovega dogodka, pa skorajda ni bilo videti, saj ga je prekrivala preproga zavrženih papirnatih krožnikov, razbitih steklenic in kozarcev, pa človeških izločkov in druge nesnage.

Čistilci so bili sicer na delu od zgodnjega jutra, a tolikšne količine smeti ni lahko popraviti in mesta očistiti ter spraviti v prvotno stanje. Nad razdejanjem so se zgražali tudi mnogi Mariborčani, ki ne razumejo, kako lahko slavje tako hitro uide izpod nadzora in za to krivijo celo mestno oblast.

»Martinovo bi lahko bil lep praznik, podobno kot na primer v Parizu praznik Beaujolaisa. Ampak ne, to je preveč civilizirano za štajerske oblastnike, v Mariboru je navodilo drugačno – treba se je ’fsipati ko kanta’. Mislim da gre za hudo zlorabo alkohola s strani peščice ljudi, ki ima od tega koristi – mestne oblasti, ki se hodi tja slikat med množico, in vinarjev, ki se ta dan rešijo starih zalog vina, ki bi sicer končale v odtokih,« je na družbenem omrežju misli delila domačinka, ki se je v torek zvečer komaj prebila od avtobusne postaje do doma.

Tla, polna stekla

Še veliko huje je bilo jutro pozneje, ko se je, kot je dejala, s psičko, ki jo je morala peljati na sprehod, komaj prebila mimo vseh kosov stekla, ki so prekrivali tla v središču mesta. »Ves blišč od včeraj je pustil za seboj kupe smeti (vse spoštovanje smetarjem!), veliko zastrupitev (na srečo je črpanje želodca po novem plačljivo) in srečne vinarje, ki štejejo denarce, ker so se rešili žveplane tekočine,« je zapisala in pripela nekaj fotografij razdejanja, ki je ostalo po prazniku vina.

Zdravstveni delavci, pa tudi vinogradnik in vinarji sicer že dolgo opozarjajo, da slovenska kultura pitja ni ravno na najvišji ravni. Že od nekdaj je pri nas namreč močno prisotna t. i. mokra kultura, kar pomeni, da je pitje alkohola normalizirano in povsem samoumeven del vsakdana ter skorajda nepogrešljiv del takšnih in drugačnih praznovanj. S slednjim sicer ni nič narobe, če bi se le tudi pri pijači držali enakega pravila kot pri hrani – da je zmernost veliko boljša kot pretiravanje.

