NEVIDNA GROŽNJA V TRGOVINAH?

Šokantni testi Greenpeacea: devet od enajstih bund vsebuje nevarne kemikalije, imamo odgovor trgovca

Testi so šokantni, a C&A zagovarja svoje metode.
Fotografija je simbolična. FOTO: Blanca Cruz Afp
Fotografija je simbolična. FOTO: Blanca Cruz Afp
A. G.
 27. 1. 2026 | 21:13
 27. 1. 2026 | 21:13
2:56
Poročali smo, da je Okoljevarstvena organizacija Greenpeace pod drobnogled vzela zimske bunde iz linije Iconic Puffer modne verige C&A, ki je priljubljena tudi v Sloveniji in ima poslovalnice v vseh večjih slovenskih mestih. Avstrijska izpostava Greenpeacea je v zimskih jaknah omenjenega trgovca odkrila nevarne kemikalije PFAS, ki veljajo za izjemno obstojne in zdravju škodljive. Kljub strogim evropskim pravilom, ki omejujejo dostopnost te kemikalije, so jih našli v oblačilih, ki so na prodaj v običajnih trgovinah.

V neodvisnem laboratoriju so testirali enajst bund iz linije C&A Iconic Puffer. Preverjali so prisotnost 36 različnih PFAS-spojin, rezultati pa po navedbah organizacije močno vzbujajo skrb. Kar devet od enajstih pregledanih jaken je vsebovalo te snovi, pri treh pa so bile koncentracije celo nad zakonsko dovoljenimi mejami. Izsledki laboratorijskih testov so bili šokantni: česa takega v EU sploh ne bi smeli prodajati! Mejna vrednost moške jakne je bila presežena celo šestnajstkrat!

Za komentar smo prosili odgovorne pri C&A.Aurora Butean, vodja korporativnega komuniciranja C&A Evropa, je ekskluzivno za Slovenske novice odgovorila, da zaznane snovi PFAS ne predstavljajo tveganja za varnost potrošnikov.

»C&A varnost izdelkov in skladnost s kemijskimi predpisi jemlje zelo resno. Skupaj z našimi zunanjimi laboratorijskimi partnerji smo preučili poročilo in ponovno analizirali tudi lastne rezultate za dodatno oceno. Vsi omenjeni izdelki so bili prvotno testirani v zunanjih, mednarodno akreditiranih preskusnih laboratorijih, poročila o testiranjih pa potrjujejo, da so izdelki v celoti skladni z vsemi veljavnimi zakonskimi zahtevami. Navedene ugotovitve temeljijo na novi metodologiji testiranja PFAS, ki je bila uvedena v povezavi s prihajajočimi regulatornimi spremembami v Franciji in Evropski uniji. C&A je svoje postopke že prilagodila razvijajočim se regulatornim standardom in metodam testiranja, naša preskusna poročila pa potrjujejo skladnost. Zaznane snovi PFAS ne predstavljajo tveganja za varnost naših potrošnikov. C&A vzdržuje robustne procese upravljanja kemikalij in testiranja ter tesno sodeluje s svojimi dobavitelji in zunanjimi strokovnjaki, da zagotovi popolno skladnost z vsemi relevantnimi predpisi Evropske unije. Svoje pristope k testiranju nenehno pregledujemo in nadgrajujemo v skladu z znanstvenim napredkom in regulatornimi spremembami. Kolekcija Iconic Puffer je naprodaj tudi v Sloveniji.«

C&A je svoje postopke že prilagodila razvijajočim se regulatornim standardom in metodam testiranja, naša preskusna poročila pa potrjujejo skladnost.

