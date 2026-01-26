Šokanten test: med Slovenci priljubljena oblačila polna toksičnih t.i. večnih kemikalij

Okoljevarstvena organizacija Greenpeace je pod drobnogled vzela zimske bunde iz linije "Iconic Puffer" modne verige C&A, ki je priljubljena tudi v Sloveniji in ima polovalnice v vseh večjih slovenskih mestih. Avstrijska izpostava Greenpeacea je v zimskih jaknah omenjenega trgovca odkrila nevarne kemikalije PFAS, ki veljajo za izjemno obstojne in zdravju škodljive. Kljub strogim evropskim pravilom, ki omejujejo dostopnost te kemikalije, so jih našli v oblačilih, ki so naprodaj v običajnih trgovinah.

V neodvisnem laboratoriju so testirali enajst bund iz linije »C&A Iconic Puffer«. Preverjali so prisotnost 36 različnih PFAS-spojin, rezultati pa so po navedbah organizacije zelo zaskrbljujoči. Kar devet od enajstih pregledanih jaken je vsebovalo te snovi, pri treh pa so bile koncentracije celo nad zakonsko dovoljenimi mejami. PFAS, znane tudi kot »večne kemikalije«, so per- in polifluorirane alkilne snovi, ki se v okolju razgrajujejo zelo počasi in so povezane z resnimi tveganji za zdravje in naravo. Laboratorij je v jaknah odkril tri različne PFAS-spojine: 6:2-FTOH, 8:2-FTOH in 10:2-FTOH.

Pri enem moškem modelu (modra puhovka) je bila dovoljena mejna vrednost presežena kar šestnajstkrat, kar pomeni, da takšnega izdelka v Evropski uniji sploh ne bi smeli prodajati. Dve ženski jakni sta mejno vrednost presegli za 3,3- oziroma 2,5-krat. Le v dveh pregledanih kosih PFAS niso zaznali.

Škodljive kemikalije so našli v liniji zimskih bund C&A Iconic Puffer. FOTO: Medijsko Gradivo

Sledi umik jaken?

Po pojasnilih Greenpeacea so posebej problematične dolgoverižne spojine, kot sta 8:2-FTOH in 10:2-FTOH, saj se v okolju skoraj ne razgrajujejo in so povezane z drugimi nevarnimi snovmi. Tudi 6:2-FTOH, ki spada med kratkoverižne PFAS, velja za obstojno spojino, zaradi katere lahko pride do onesnaženja voda. Njena uporaba bo v EU od leta 2026 dodatno omejena.

Rezultati so še toliko bolj odmevni, ker je podjetje C&A jakne iz linije Iconic Puffer jeseni in pozimi oglaševalo z eno najbolj izpostavljenih kampanj sezone. Greenpeace opozarja, da bi lahko bile problematične tudi druge jakne iz iste linije. Madeleine Drescher, strokovnjakinja za varstvo potrošnikov pri Greenpeaceu, poudarja, da morajo kupci zaupati, da oblačila ne vsebujejo nevarnih kemikalij in da so zakonski standardi spoštovani. Po njenem mnenju bi morali sporne izdelke nemudoma umakniti s trga, kupcem pa povrniti celotno kupnino. Celotno poročilo Greenpeacea o škodljivih snoveh v jaknah si preberite tukaj (dokument je v nemščini).

Za komentar smo prosili odgovorne pri C&A. Odgovore bomo objavili, ko jih bomo dobili.