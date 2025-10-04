Nekdanji politik prestopil vse meje, takole se je norčeval iz smrti novinarja Česna

Nekdanji ljubljanski mestni svetnik Janez Stariha je znova poskrbel za ogorčenje. Aktivist, ki je javnosti že znan po žaljivem obračunavanju na družbenih omrežjih, je tokrat presegel vse meje dostojnega: norčeval se je iz smrti novinarja Martina Česna.

Na omrežju X je Stariha zapisal: »Vidni član SDS je naredil samomor, torej je izvedel nelegalno evtanazijo. Ne razumem torej, zakaj ste privrženci sekte tako proti temu, če vaši sektaši že danes to izvajajo? Potem bo zadeva vsaj legalna. Majmuni,« in zraven dodal smejoče emodžije.

A tam se ni ustavil. V razgreti razpravi je med komentarji nadaljeval z žaljivkami: »Pa saj ni bil on nikoli zdrav. Psihopat. Sociopat. Homofob. Tip je predstavljal nevarnost zase in za druge. To bi moralo bit skorajda brez zdravniškega pregleda legitimno za evtanazijo.«

Besede, ki so razburile številne uporabnike omrežja, so sprožile val ogorčenja, saj so bile zapisane le nekaj dni po tragični smrti znanega novinarja.

Nekdanji ljubljanski mestni svetnik Janez Stariha se je na omrežju X norčeval iz smrti novinarja Martina Česna. FOTO: Zajem Zaslona X

Nekdanji ljubljanski mestni svetnik Janez Stariha se je na omrežju X norčeval iz smrti novinarja Martina Česna. FOTO: Zajem Zaslona X

Ni prvič, da je prestopil mejo

Stariha je širši javnosti postal znan že med epidemijo covida-19, ko je oktobra 2020 pod objavo poslanke SDS Alenke Jeraj zapisal: »Kuzla, tiho, k nogi!«

Jerajeva je kasneje zaradi razžalitve vložila civilno tožbo. Sodišče je letos januarja odločilo, da ji mora Stariha plačati 2500 evrov odškodnine, čeprav je ta sprva zahtevala 5500 evrov.

Takrat je Stariha trdil, da je šlo za politični izraz nezadovoljstva z ukrepi vlade, saj je bil aktiven udeleženec kolesarskih protestov. Kaj ga je k nedostojni komunikaciji spodbudilo tokrat, ni znano.

Kdo je Janez Stariha?

Na družbenem omrežju Facebook se Stariha predstavlja kot mestni svetnik Liste kolesarjev in pešcev MOL (2018–2022), kolesarski župan Ljubljane (2019–2022), podpredsednik in član upravnega odbora društva Zelenih nadzornikov Ljubljana in koordinator Mestnega centra mobilnosti.

Kot aktivist je bil pogosto vpet v javne razprave, a njegove objave so večkrat sprožile polemike zaradi ostrih in žaljivih besed.

Zadnjo objavo, v kateri se norčuje iz smrti Martina Česna, so mnogi označili za popolnoma nesprejemljivo.