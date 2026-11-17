Pred časom smo prebirali o ponarejenih potnih listih, prirejenih mikročipih in konjih, ki nikoli ne bi smeli končati na krožnikih. Evropska preiskava nezakonite trgovine s konji je razkrila skrb vzbujajoče početje, ki je odprlo številna vprašanja o varnosti hrane. Ne nazadnje je morala tudi Slovenija uvesti pomembne spremembe pri nadzoru nad kopitarji.

Evropski policijski urad Europol je sodeloval v obsežni preiskavi kriminalne mreže, ki naj bi ponarejala dokumente in jih veselo preprodajala po Evropi. Preiskovalci so v Belgiji, Franciji, na Irskem in Nizozemskem pregledali več kot tisoč konj ter izvedli 24 hišnih preiskav. Belgijska policija je razkrila še dodatne podrobnosti: prijeli so tri osumljence, dva sta končala v priporu, tretjega pa so izpustili; zasegli so tudi več kot 100.000 evrov gotovine in številne dokumente.

24 HIŠNIH PREISKAV zaradi spornega mesa

Preiskovalci sumijo, da so osumljenci s ponarejenimi dokumenti in prirejenimi mikročipi prikrivali pravo preteklost konj. Med njimi naj bi bili tudi nekdanji športni konji, ki so med svojo kariero prejemali zdravila, zaradi katerih niso bili primerni za prehrano ljudi. Nekatere živali so tako kljub prepovedi končale v klavnicah. Prav zato pa je poznavanje njihove zdravstvene zgodovine ključnega pomena.

Gorenjski mesarji

Pri nas je medtem že začel veljati nov pravilnik o identifikaciji kopitarjev. Med pomembnejšimi novostmi sta predvsem obvezno sporočanje premikov živali in registracija obratov, v katerih jih redijo oziroma imajo.

Po pojasnilih Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin naj bi nova ureditev izboljšala sledljivost živali, nadzor nad boleznimi in tudi varnost hrane. Vsak konj mora imeti poslej ustrezno identifikacijo, dokumentacija pa vsebuje tudi podatke o zdravljenju in morebitni izključitvi iz prehranske verige. Če konj zaradi določenega zdravljenja ni primeren za prehrano ljudi, mora biti to ustrezno zabeleženo. V nekaterih primerih je izključitev trajna, v drugih je predpisan šestmesečni odlog zakola.

24 HIŠNIH PREISKAV zaradi spornega mesa

Pa so sporni konji prišli tudi k nam? Za zdaj kaže, da slovenski rejci v tem primeru niso bili povezani s kriminalno mrežo. Kljub temu pa Slovenija nikakor ni imuna proti tovrstni manipulaciji s konjskim mesom. Leta 2012 so inšpektorji na Gorenjskem, denimo, razkrili nezakonit zakol športnih konj, pripeljanih iz Italije, za katere je veljala prepoved uporabe mesa za prehrano ljudi. Takrat so zasegli kar 718 kilogramov konjskih salam in mesa. Hišne preiskave so opravili v Predosljah, Hotemažah in na Visokem pri Kranju. Preiskovali so dva storilca, ki nista imela registrirane dejavnosti in pri katerih sta klanje in proizvodnja mesa potekala doma v garažah oziroma kar pred njimi.

Čez sedem let pa je odjeknila novica, da so v Kamni Gorici odkrili črni zakol športnih konj ter zasegli mesne izdelke, namenjene prodaji. Preiskovalci so se takrat odpravili tudi na kmeta, ki je leta 2014 kandidiral za občinskega svetnika. Naš novinar je z njim govoril, ta pa svojega dejanja ni tajil. Mu je pa povedal še nekaj, kar je potrdilo, da nezakonita predelava mesa športnih konj tudi pri nas ni (bila) nobena neznanka: »Nisem edini, ki se ukvarja s tem. Vem, da me je prijavil sosed, več od tega pa ne bom govoril ...«