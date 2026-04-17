Janša in Vučić financirala Stevanovića? Srbski politik razkriva svojo teorijo

Na spletu je zakrožil posnetek predsednika srbske opozicijske stranke Narodnega svobodnjaškega gibanja Miroslava Parovića, ki je predstavil svoj pogled na domnevno ozadje ustoličenja predsednika stranke Resni.ca Zorana Stevanovića na čelo DZ.

»Janez Janša je velik prijatelj Aleksandra Vučića. Sta velika zaveznika in z združenimi močmi sta delala na tem, da v Sloveniji vzpostavita oblast oziroma da vrneta Janeza Janšo na oblast. Celo financirala sta eno od strank, ki je zdaj prišla v parlament, ki jo vodi Srb Stevanović, ki je zdaj izbran za njihovega šefa parlamenta. Vse to je šlo preko Dodika. Dodik ima nekega poslovneža z vzdevkom 'Kaja'. Po ocenah je v Sloveniji v obtoku več milijard evrov dela srbskega denarja, delno je v to vključena tudi cerkev.«

Milorad Dodik, tesni zaveznik Vladimirja Putina, je pred volitvami javno pozval Srbe v Sloveniji, naj podprejo Janeza Janšo in tako kaznujejo takratno vlado Roberta Goloba.

Že pred volitvami je nekdanji predsednik Republike Srbske Milorad Dodik, ki so mu leta 2025 odvzeli mandat zaradi protiustavnega ravnanja, sicer tudi tesni zaveznik Vladimirja Putina, javno pozval Srbe v Sloveniji, naj podprejo predsednika SDS Janeza Janšo in s tem kaznujejo vlado Roberta Goloba, je pred volitvami pisal srbski medij N1.

Dodikov poziv so si nekateri politični komentatorji tolmačili, kot da gre za povračilni ukrep, ker mu je Slovenija prepovedala vstop v Slovenijo. V srbskem mediju N1 so še pred volitvami zapisali, da naj bi v Sloveniji krožilo okoli tri milijarde evrov kapitala, povezanega z »Dodikovo oligarhijo«, kar bi po nekaterih ugibanjih lahko vplivalo tudi na izide volitev in oblikovanje slovenske vlade.

Sicer pa je Stevanović v vlogi predsednika DZ že prejel čestitke tako iz Srbije kot iz Rusije in že napovedal obisk Moskve. Med njegovimi prvimi obiski bosta tudi Skopje in København.