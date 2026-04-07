PO KOLESARSKI STEZI

Šokirana soproga državnega sekretarja Frangeža: »Dve minuti prej in naju morda ne bi bilo več!« (FOTO)

Marina P. Frangež je opozorila, kako hitro se lahko brezskrbni trenutki spremenijo v nevarni trenutek.
Državni sekretar Matevž Frangež z ženo Marino Popovič Frangež, s katero imata tri otroke. FOTO: Mediaspeed
N. Č.
 7. 4. 2026 | 17:05
Miren večer in sproščen sprehod je za eno od mamic treh otrok postal v trenutku neprijeten incident.  Marina P. Frangež, dolgoletna spremljevalka pri porodih (doula), ustanoviteljica spletne šole za starše in promotorka dojenja, ki je med drugim tudi soproga državnega sekretarja in nekdanjega poslanca SD Matevža Frangeža, je opisala dogodek, ki se ji je zgodil med večernim sprehodom s petletnim sinom po kraju Jarenina.

Najprej je bilo vse idilično. S sinom sta kolesarila nekaj po 20. uri, ko se je na kolesarski stezi, kjer bi morali biti le kolesarji in pešci, pojavil avtomobil. »Če bi se midva od doma odpravila dve minuti prej, ne mene ne njega morda ne bi bilo več.«

»Približno 30 sekund preden sva prečkala cesto, sem opazila nekaj čudnega. Tvoj avto na kolesarski stezi. Že od daleč. Bila sem v šoku. Nisem vedela, ali naj ti maham ali kričim, ali ti kaj zabrišem v avto, da ustaviš. In vse sočne besede, ki jih premorem sem ti namenila v moji glavi. Pograbila sem telefon, da bi ujela tvojo registrsko številko. Na žalost mi ni uspelo,« je zapisala.

Dodaja, da voznik ni vozil počasi, nasprotno, po njeni oceni je drvel s hitrostjo okoli 60 kilometrov na uro, in to po nepregledni kolesarski stezi z ovinki in vzponi, kjer se vsak dan gibljejo otroci, starši, sprehajalci in živali. »Ne. Ne bom tiho. Nikoli. Biti tiho pomeni sodelovati,« je zapisala in jasno sporočila, da takšnega ravnanja ne bo ignorirala.  »Ker si divjal po kolesarski stezi za svojo zabavo? Za adrenalin, za izziv?

Kot poudarja, gre za odsek, kjer preglednost ni dobra, saj da je kolesarska steza nižje od ceste, vmes pa je še pas trave. Prav zato je, kot opozarja, nevarnost še toliko večja. 

Javno je pozvala vse, ki bi voznika morda poznali, naj mu jasno predstavijo posledice takšnega početja. » Če bi imela tvojo registrsko, bi si z lahkoto zaželela, da ti odvzamejo vozniško dovoljenje vsaj za eno leto. Kako ti sploh pride kaj takega na pamet? Voziti 60 km/h po kolesarski stezi?« in pozvala Janreninčane v želji, da se to ne ponovi: »Če kdo pozna voznika, prosim, naj mu jasno razloži posledice in se z njim zelo resno pogovori.«

Številni komentarji: »Nedopustno!«

Pod objavo so se zvrstili številni odzivi, večinoma ogorčeni. »Nedopustno!« so pisali in dodajali, da je takšno ravnanje treba ostro kaznovati. Nekateri so šli še dlje in poudarili, da bi morali takšnim voznikom odvzeti vozniško dovoljenje za več let. Drugi so opozorili, da bi lahko kamere pomagale pri identifikaciji storilca. »Delimo, da ulovimo. Takemu odvzem vozniške za 5 let in 10.000 evrov kazni + 250 ur družbeno koristnega dela na njivi in v sadovnjakih za pridelavo hrane. Če bi bile take kazni, bi zaleglo.«

»Naj dodam, da včeraj ob popoldanskih urah, je nekdo na isti relaciji z modrim vozilom, voznik  s svetlimi lasmi, z iztegnjeno roko iz vozila v obliki pištole (kazalec, sredinec) 'streljal' na mojo punco, ki se je sprehajal po kolesarski. Ni zdaj prekršek, ampak ni pa glih prijetno, da to doživiš od odrasle osebe.«

Razprava se ni ustavila le pri obsodbi voznika. Pojavili so se tudi kritični glasovi, ki so opozarjali na pravila uporabe kolesarskih stez, a Frangeževa je na to odgovorila, da bistvo ni v razpravah o pravilih, temveč v nevarnem in neodgovornem dejanju, ki bi lahko imelo tragične posledice.

ZADNJE NOVICE
19:00
Bulvar  |  Šokkast
PODKAST SLOVENSKIH NOVIC

Lidija Subašić v ŠOKkastu: Nič ni tako hudega kot izguba ljubljene osebe (VIDEO)

Vedno nasmejala kulinarična navdušenka, je z nami delila svoja razmišljanja in življenjske utrinke.
7. 4. 2026 | 19:00
18:57
Bulvar  |  Tuji trači
JEFFREY EPSTEIN

Manekenki Gigi in Bella Hadid omenjeni v Epsteinovih dokumentih, Gigi spregovorila

Pred kratkim je bilo razkrito, da sta tudi Gigi in Bella Hadid omenjeni v nedavno objavljenih dokumentih, povezanih z Jeffreyjem Epsteinom. Sprva sta se zavili v molk, Gigi Hadid pa je sedaj končno spregovorila in ostro zanikala kakršnokoli povezavo z njim.
7. 4. 2026 | 18:57
18:45
Novice  |  Svet
KEROZIN

Tudi letala brez goriva, v Italiji že opozorila na letališčih. Kaj bo z leti za prvomajske praznike?

Štiri italijanska letališča so že opozorila na omejitve točenja zaradi pomanjkanja letalskega goriva. Najhuje bi lahko postalo ravno začetek maja, opozarjajo.
7. 4. 2026 | 18:45
18:05
Novice  |  Slovenija
SVOBODI DALI KOŠARICO

Golob jim je ponudil tri ministrstva, že dobil odgovor, ki pa ga bo vesel Janša

V NSi napovedali, da si bodo prizadevali za oblikovanje »stabilne in razvojno usmerjene desnosredinske vlade«, zato so Svobodi dali košarico.
7. 4. 2026 | 18:05
18:03
Novice  |  Slovenija
80 LET

Rupel razkril, kdo naj bi Golobu spisal »priročnik za vladanje«, Janša si želi, da še ne odloži peresa

Nekdanji zunanji minister in diplomat predstavil novo knjigo, brez vzporednic z aktualno politično situacijo ni šlo.
7. 4. 2026 | 18:03
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: pozorno izbirajmo besede

V komunikaciji bomo morali biti jasni, da bi se izognili nesporazumom.
7. 4. 2026 | 18:00

Lifestyle  |  Stil
IZJEMNA PRILOŽNOST

POSTANI VOJAK

POSTANI VOJAK

