Šokirana soproga državnega sekretarja Frangeža: »Dve minuti prej in naju morda ne bi bilo več!« (FOTO)

Miren večer in sproščen sprehod je za eno od mamic treh otrok postal v trenutku neprijeten incident. Marina P. Frangež, dolgoletna spremljevalka pri porodih (doula), ustanoviteljica spletne šole za starše in promotorka dojenja, ki je med drugim tudi soproga državnega sekretarja in nekdanjega poslanca SD Matevža Frangeža, je opisala dogodek, ki se ji je zgodil med večernim sprehodom s petletnim sinom po kraju Jarenina.

Najprej je bilo vse idilično. S sinom sta kolesarila nekaj po 20. uri, ko se je na kolesarski stezi, kjer bi morali biti le kolesarji in pešci, pojavil avtomobil. »Če bi se midva od doma odpravila dve minuti prej, ne mene ne njega morda ne bi bilo več.«

»Približno 30 sekund preden sva prečkala cesto, sem opazila nekaj čudnega. Tvoj avto na kolesarski stezi. Že od daleč. Bila sem v šoku. Nisem vedela, ali naj ti maham ali kričim, ali ti kaj zabrišem v avto, da ustaviš. In vse sočne besede, ki jih premorem sem ti namenila v moji glavi. Pograbila sem telefon, da bi ujela tvojo registrsko številko. Na žalost mi ni uspelo,« je zapisala.

Dodaja, da voznik ni vozil počasi, nasprotno, po njeni oceni je drvel s hitrostjo okoli 60 kilometrov na uro, in to po nepregledni kolesarski stezi z ovinki in vzponi, kjer se vsak dan gibljejo otroci, starši, sprehajalci in živali. »Ne. Ne bom tiho. Nikoli. Biti tiho pomeni sodelovati,« je zapisala in jasno sporočila, da takšnega ravnanja ne bo ignorirala. »Ker si divjal po kolesarski stezi za svojo zabavo? Za adrenalin, za izziv?

Kot poudarja, gre za odsek, kjer preglednost ni dobra, saj da je kolesarska steza nižje od ceste, vmes pa je še pas trave. Prav zato je, kot opozarja, nevarnost še toliko večja.

Javno je pozvala vse, ki bi voznika morda poznali, naj mu jasno predstavijo posledice takšnega početja. » Če bi imela tvojo registrsko, bi si z lahkoto zaželela, da ti odvzamejo vozniško dovoljenje vsaj za eno leto. Kako ti sploh pride kaj takega na pamet? Voziti 60 km/h po kolesarski stezi?« in pozvala Janreninčane v želji, da se to ne ponovi: »Če kdo pozna voznika, prosim, naj mu jasno razloži posledice in se z njim zelo resno pogovori.«

Številni komentarji: »Nedopustno!«

Pod objavo so se zvrstili številni odzivi, večinoma ogorčeni. »Nedopustno!« so pisali in dodajali, da je takšno ravnanje treba ostro kaznovati. Nekateri so šli še dlje in poudarili, da bi morali takšnim voznikom odvzeti vozniško dovoljenje za več let. Drugi so opozorili, da bi lahko kamere pomagale pri identifikaciji storilca. »Delimo, da ulovimo. Takemu odvzem vozniške za 5 let in 10.000 evrov kazni + 250 ur družbeno koristnega dela na njivi in v sadovnjakih za pridelavo hrane. Če bi bile take kazni, bi zaleglo.«

»Naj dodam, da včeraj ob popoldanskih urah, je nekdo na isti relaciji z modrim vozilom, voznik s svetlimi lasmi, z iztegnjeno roko iz vozila v obliki pištole (kazalec, sredinec) 'streljal' na mojo punco, ki se je sprehajal po kolesarski. Ni zdaj prekršek, ampak ni pa glih prijetno, da to doživiš od odrasle osebe.«

Razprava se ni ustavila le pri obsodbi voznika. Pojavili so se tudi kritični glasovi, ki so opozarjali na pravila uporabe kolesarskih stez, a Frangeževa je na to odgovorila, da bistvo ni v razpravah o pravilih, temveč v nevarnem in neodgovornem dejanju, ki bi lahko imelo tragične posledice.

