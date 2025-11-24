Šola Srečka Kosovela ob 50-letnici žari od ponosa: »Naj barka znanja pluje dalje!«

Srednja šola Srečka Kosovela Sežana je s slavnostno akademijo v Kosovelovem domu, bogato razstavo in zbornikom počastila 50-letnico delovanja. Dušan Štolfa, nekoč dijak druge generacije in kasneje učitelj, zdaj pa že 31 let ravnatelj, je osvetlil prehojeno pot od napornega in skromnega začetka šole do današnjih dni.

Poudaril je, da je šola, ki jo obiskuje 455 dijakov iz 19 občin, trdno umeščena v primorski prostor: »Ponosen sem, da je ustanova, v kateri se je šolalo skoraj šest tisoč dijakov, dala veliko uspešnih maturantov, kasneje diplomantov, ki so šli na poklicno pot doma in po svetu. Šola se nenehno spreminja, in tako bo tudi v prihodnje. Veliko več naj bi bilo povezovanja z gospodarstvom. Srednji šoli se je pridružila Višja strokovna šola s programom Oblikovalec materialov, specializirana za kamen, in program fotografije. Šola je postala šolski center. Naj naša barka, imenovana Rumena podmornica, še dolgo in uspešno pluje po oceanih znanja, veselja in mladosti.«

Razstava je razdeljena na več tematskih področij.

Da je šola več kot prostor izobraževanja, je prepričan tudi sežanski župan Andrej Sila: »Šola je postala simbol sodelovanja z gospodarstvom, kulturo, športom in skupnostjo. Tu se dijaki ne izgubijo v množici, učitelji jih prepoznajo po imenu, zgodbi in potrebah. Šola s ponosom nosi ime Srečka Kosovela, pesnika poguma, iskanja in neomajne povezanosti z domačo zemljo. Prav Kosovelove vrednote, kot so gledati čez mejo in hkrati ostati zvest koreninam, odmevajo tudi danes med mladimi. Šola in sežanska občina podpirata mednarodne projekte, mobilnost, izmenjavo in številne priložnosti.«

Bogata mreža šol

»Če se mladi izobražujejo in vključujejo v domače okolje, je velika verjetnost, da bodo na to okolje navezani, tu nadaljevali poklicno kariero in začrtali tudi družinsko pot,« je poudaril minister za vzgojo in izobraževanje dr. Vinko Logaj. »Slovenija ima sorazmerno bogato mrežo osnovnih, srednjih in višjih šol in s tem visok standard izobraževanja. Močno poudarjamo pomen kakovostne javne vzgoje in izobraževanja. Proračun ministrstva za vzgojo in izobraževanje znaša 2,4 milijarde evrov, kar pomeni 13 odstotkov celotnega družbenega proračuna.« Osrednje jubilejne prireditve so se poleg nekdanjih in zdajšnjih dijakov ter profesorjev, zlatih maturantov in ravnateljev šol udeležili še direktorica direktorata za srednje in višje šolstvo in izobraževanje odraslih mag. Branka Hrast Debeljak, direktor centra za poklicno izobraževanje mag. Gregor Mohorčič, predsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije Nives Počkar in predsednica Skupnosti gimnazij v ustanavljanju Alenka Krapež.

Šola je več kot prostor izobraževanja. FOTOGRAFIJE: Olga Knez

Kulturni program so oblikovali izključno zdajšnji in nekdanji dijaki šole, vključno z lanskoletno miss Slovenije Amadeo Zupan, šolskim orkestrom, pevcem Manuelom Perhavcem, pianistko Ano Julijo Špan, harmonikarjem Maticem Štavajem idr. Popestrili so ga posnetki fotografa Marka Pleterskega. V prostorih šole so odprli bogato zgodovinsko razstavo, razdeljeno na več tematskih področij z eksponati, fotografijami in dokumenti polstoletne zgodovine. Z učenjem z navdihom proti novim obzorjem je naslov obsežnega zbornika, ki celovito zajema dosežke in spomine mnogo generacij.