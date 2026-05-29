KDO JE KRIV?

Šola že osem mesecev pod polivinilom, ob dežju curlja

Sanacijo strehe OŠ Drska je prevzel novi izvajalec, podjetje Strehca pa v tožbo proti novomeški občini.
680 kvadratnih metrov strehe je pokrite s polivinilom in cerado. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Ravnatelj OŠ Drska David Imperl priznava, da je za njimi krizno leto. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Zasilna streha je sicer dokaj neprepustna, ob dežju pa v notranjost pricurlja kakšna kaplja. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Razdejanje si je ogledal tudi takratni predsednik vlade Robert Golob. FOTO: Mestna občina Novo mesto

Silovit veter je streho dobesedno olupil. FOTO: Mestna občina Novo mesto

 29. 5. 2026 | 09:51
Osem mesecev je minilo od močnega neurja s točo, vetrom in nalivi v Novem mestu. V 10 minutah je padlo več kot 34 mililitrov dežja, veter pa je pihal s hitrostjo 90 kilometrov na uro. Najbolj jo je skupila Osnovna šola Drska, na kateri je pločevinasto streho odprlo kot konzervo in jo vrglo na tla. Resda so takrat gasilci hitro ukrepali ter šolo zaščitili s folijo in cerado, a ta začasna rešitev je še vedno nad glavami učencev. S podpisom pogodbe v že tretjem razpisu Mestne občine Novo mesto je zdaj upanje, da bo streha res končana v dveh mesecih ter da bodo učenci novo šolsko leto začeli v prostorih, v katerih ne bo nobenih sledi, ki jih je pustilo orkansko neurje.

Ob dežju curlja

»Streha je še vedno prekrita z boljšim polivinilom in cerado, kar je pritrjeno na leseni konstrukciji. Ob deževju in vetru se zgodi, da v notranjost na hodniku pricurlja kakšna kaplja vode, kar ni nič drastičnega, medtem ko zamakanja v učilnicah ni. Vodo, ki priteče v notranjost, pobrišemo, ne prestavlja pa tveganja za učence in pedagoški proces,« je dejal ravnatelj OŠ Drska David Imperl. Prizna, da je za njimi res težko krizno leto, ki je od vodstva šole zaradi popravil, načrtovanj, organizacije pouka in logistike zahtevalo veliko energije, da bi otrokom zagotovili varno in prijetno šolsko okolje.

12 UČILNIC je bilo poškodovanih.

»V neurju je bilo poškodovanih 12 učilnic in skozi celo leto smo speljali pouk z dodatnim ogrevanjem prostorov, z nameščenimi toplotnimi grelci ter povečanim časovnim in količinskim oddajanjem toplote v radiatorjih, saj na strehi zdaj ni izolacije. Jeseni smo se morali ukvarjati še s prisilnim izsuševanjem parketa in razvlaževanjem, tako da smo imeli zaradi poplavljenih učilnic dober mesec drugače organiziran pouk. Potrebne so bile selitve med etažami in morali smo bili združevati oddelke, da smo lahko speljali pouk nemoteno in korektno,« se težkih prvih tednov po neurju spominja ravnatelj. V prihodnjih mesecih naj bi le stekla krovska dela, če znova ne bo kakšnih zapletov.

Kriv je drugi

Če bi šlo vse po načrtih, bi namreč Osnovna šola Drska imela novo streho že februarja, a se je zapletlo med občino, ki je investitor, in izvajalcem, izbranim na prvem razpisu, podjetjem Strehca iz Novega mesta, to podjetje je opravilo tudi vsa prva nujna krovska zaščitna dela na šoli takoj po neurju. Nesoglasja so pripeljala celo tako daleč, da bo o zadevi sodilo sodišče, saj je podjetje zoper občino vložilo odškodninsko tožbo. Kot je že februarja pojasnil župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni, naj bi bil za zamude kriv izvajalec, občina pa da je bila prisiljena prekiniti pogodbo, ker naj bi podjetje izsiljevalo in želelo sprva predvideni material zamenjati s slabšim. Na županove navedbe so se odzvali v podjetju Strehca, kjer krivdo za zamudo valijo na občino.

Šestnajstega septembra lani je bilo v Novem mestu neurje, ki je zahtevalo 110 intervencij gasilcev.

»Dejstvo je, da do izvedbe pogodbenih del ni prišlo izključno zaradi enostranske prekinitve pogodbe s strani naročnika del. Družba Strehca je ves čas trajanja pogodbenega razmerja ravnala skrbno, strokovno in v skladu s pogodbenimi določili ter si aktivno prizadevala za pravočasno izvedbo del in vseh pogodbenih obveznosti,« na očitke občine odgovarja Mitja Salopek, direktor Strehce. Poudarja, da do izvedbe del ni prišlo zlasti zaradi procesnih nepravilnosti, neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in zamud, o tem so naročnika večkrat pisno opozorili. Kot neresnične je direktor zavrnil navedbe, da je družba predlagala uporabo slabših materialov: »Družba je ves čas postopka sledila izključno materialom, določenim v pogodbeni dokumentaciji in razpisnem popisu del, zato so takšne trditve neutemeljene, škodljive in zavajajoče za javnost.«

Rok 60 dni

Kot so v pisnem odgovoru sporočili z Mestne občine Novo mesto, si aktivno prizadevajo za čimprejšnjo sanacijo strehe; trenutno je objekt ustrezno zaščiten z začasno kritino, zato dodatna škoda ne nastaja, z zavarovalnico pa je bil uspešno dosežen dogovor glede obsega kritja nastale škode. Pred kratkim je občina podpisala pogodbo z novim izvajalcem, gre za podjetje SKM TIM, krovstvo in stavbno kleparstvo iz Ljubljane.

»S ciljem zagotoviti ustrezno sanacijo strehe je bila že v prvotnem razpisu konstrukcija strehe ustrezno statično nadgrajena v skladu z veljavnimi standardi, pri izvedbi sanacije pa na občini sledimo izključno uradni projektni dokumentaciji in s tem veljavnim tehničnim standardom. Do zamika pri izvedbi sanacije je prišlo zaradi neuspele realizacije pogodbe s prvotno izbranim izvajalcem, pri čemer tako korespondenca kot tudi gradbeni postopki jasno izkazujejo, da prvotno izbrani izvajalec svojih pogodbenih obveznosti ni izpolnil,« pravijo in dodajajo, da si intenzivno prizadevajo, da bo postopek sanacije zaključen čim hitreje ter v skladu z razpisno dokumentacijo. Po podpisu nove pogodbe bo sanacija strehe izvedena v roku do 60 dni. A očitno se bo o strehi razpravljalo tudi na sodišču. 

