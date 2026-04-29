Šole niso restavracije, zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je razburil šolnike

ŠOLSKA PREHRANA

Pravi, da bi morali otrokom zagotavljati brezmesne obroke in obroke brez svinjine.

Iz katerega mesa so jedi, ki jih otroci dobijo na šolskih krožnikih, golaž, obara, musaka? Za večino otrok in staršev to vprašanje nima posebne teže, za nekatere pa je ključno, saj hrana posega tudi v njihovo vero in prepričanje. Prejšnji teden je zagovornik načela enakosti Miha Lobnik na javnost in na ministrstvo za vzgojo in izobraževanje naslovil priporočila, naj vrtci, osnovne in srednje šole ter drugi zavodi pri organizaciji prehrane upoštevajo tudi omejitve otrok zaradi vere ali prepričanja, vključno z veganstvom. »Vsak od nas mora pri sebi razčistiti, če ne privošči drugim nečesa samo ...