Solinsko blato postavilo temelje turizma (FOTO)

PORTOROŽ

Mondeno obalno mesto praznuje 140. obletnico turističnih začetkov. Nekoč meka avstrijske, italijanske in srednjeevropske aristokracije.

Obalno mesto je pred dnevi proslavilo 140 let turizma: letnica 1885 je povezana s piranskim zdravnikom Giovannijem Lugnanijem, ki je takrat preuredil del tamkajšnje kemične tovarne v poskusno termalno ustanovo. S samo desetimi sobami za goste in desetimi bazeni za terapije s solinskim blatom ter slanico je postavil temelje razvoju kraja, ki je danes ena vodilnih destinacij za oddih. Je pa že nekaj let prej, leta 1879, Lugnani v lucijskih in sečoveljskih solinah začel zdraviti revmatične bolnike s solinskim blatom in slanico. Leto 1925: skupinska slika s hotelom v ozadju FOTO: Arhiv ...