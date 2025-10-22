Šolsko vabilo v albanščini povzročilo veliko razburjenja

VABILO NA RODITELJSKI SESTANEK

Na roditeljski sestanek starše vabili tudi v albanskem jeziku. Na šoli pojasnjujejo, da zato, ker je veliko otrok priseljencev.

Veliko razburjenja je povzročil poslanec Državnega zbora RS Aleksander Reberšek iz stranke NSi, ki je na družbenem omrežju objavil vabilo na roditeljski sestanek, napisano v slovenskem in albanskem jeziku. Šlo je za vabilo na roditeljski sestanek, ki ga je poslala ravnateljica I. Osnovne šole (OŠ) Žalec Andreja Špajzer. Poslanec Reberšek je ministru za vzgojo in izobraževanje dr. Vinku Logaju nemudoma poslal pisno poslansko vprašanje, v katerem je napisal: »Zakon o javni rabi slovenščine določa, da je slovenščina uradni jezik Republike Slovenije. V njem poteka govorno in pisno sporazumevanje ...