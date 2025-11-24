Solze hvaležnosti ob donaciji bralcev: »Z vašo pomočjo bomo končno na toplem!«

»Veliko in še več nam pomeni donacija, ki ste jo s pomočjo vaših bralcev zbrali na Slovenskih novicah. Namreč, z njo bomo pozimi na toplem, poleg tega pa bodo lahko stene dobile novo barvo, izginili bosta vlaga in plesen,« se je odzvala 39-letna Helena Smej iz Hinj v sevniški občini, ko smo ji izročili znesek, ki ste ga v Krambergerjev sklad Slovenskih novic prispevali vi, spoštovani bralci in cenjene bralke. Prav tedaj, ko smo Heleni predali bon za 2800 evrov, je denar dobila nakazan tudi na račun. Njeno veselje, ganjenost in hvaležnost ob tem je skoraj nemogoče opisati.

Izvršba zaradi neplačanih računov

Helena Smej, mati deklic, starih 15 in 13 let, se je znašla v stiski. Po ločitvi se je z deklicama preselila nazaj v družinsko hišo svojih staršev. »Hiša je zelo stara, v uporabi imamo samo dve sobi, saj vidite sami, brez izolacije, okna ne tesnijo, vse je črno od vlage. Ko je bil oče še živ, je še nekako šlo, zdaj pa smo se finančno povsem izčrpali,« nam je pripovedovala pred jesenjo. »Mama nam je zamolčala, da je zaradi neplačevanja računov za T-2 dobila izvršbo v višini 1659 evrov, zato so prišli rubežniki in nam odpeljali traktor in cepilnik drv.« Tako so se znašli v položaju, da so imeli gozd (ki je tudi bratov), ne pa traktorja in cepilnika drv, z avtom pa v gozd ni mogla. Ker imajo gozd, niso dobili socialne pomoči, je pa center za socialno delo pomagal pri plačilu doma za Lano v Ljubljani, Rdeči križ pa je plačal en račun za vodo, je naštevala sogovornica.

1659 EVROV so dolgovali.

Helena je ostala doma kmalu po tistem, ko je začela starejša hči Lana hoditi v šolo. »Delala sem v tiskarni, a ko je moja Lana začela hoditi v šolo, je bilo nemogoče, saj so me ves čas klicali, da ni dobro, da obrača oči, da naj jo pridem iskat. V vrtec sta jo hodila iskat moja starša, v šolo pa ne več. Kateri delodajalec bi to prenašal?« se sprašuje sogovornica, ki je zato pustila službo. »Zdravnica mi je rekla, da tako ne bo šlo, da ne morem hoditi v službo in skrbeti za otroka,« nam je zaupala. Na prvem sistematskem pregledu so ugotovili, da ima Lana prevelik obseg glave, in ji diagnosticirali bolezen hidrocefalus.

Viljem Julijan poskrbel za drva Helena se je po pomoč obrnila tudi na Društvo Viljem Julijan. »Moram pohvaliti predsednika društva Nejca Jelena, ki nam je za prve hladne dni priskrbel drva,« pravi Smejeva. »V društvu smo septembra Heleni Smej, mami Lane, ki ima redko bolezen, z našim dobrodelnim Skladom Viljem Julijan nakazali 1000 evrov donacije,« je potrdil Jelen.

V možganih se ji nabira voda

Lana je bila nazadnje operirana pred dvema letoma. FOTO: Osebni arhiv

»V njenih možganih se nabira voda, zato ima v glavi vstavljeno VPD-drenažo, pa tudi sicer ima precej težav z zdravjem. Je invalidka tretje kategorije in otrok s posebnimi potrebami, drenažo v možganih pa bo potrebovala vse življenje. Zaradi bolezni ima težave s pritiskom, srčno popuščanje in zelo močne glavobole, ki povzročajo bruhanje, slabost, zavijanje z očmi ...« je naštevala Smejeva. Zadnjo operacijo na možganih je imela leta 2023. Čeprav pozno, je deklica shodila, spregovorila, vmes pa so bile terapije pri fizioterapevtu, logopedu, redni pregledi pri nevrokirurgu, nevrologu.

Lane ob predaji bona ni bilo doma, saj obiskuje drugi letnik srednje šole za izdelavo tekstilij za otroke s posebnimi potrebami v Ljubljani in biva v Domu Janeza Levca. Zelo tiha in skromna deklica je OŠ Dragotina Ketteja v Novem mestu, šolo za otroke s posebnimi potrebami, končala z lepim uspehom. »Prejela je tudi priznanje novomeškega župana Gregorja Macedonija, saj ima poseben talent – čudovito riše in slika. Mlajša hči Polona je še osnovnošolka in na srečo zdrava.

Čeprav se Helena bori s hudo obliko bolezni ščitnice, pa se ji zdaj, ko je Lana med tednom v Ljubljani, morda obeta služba v tiskarni v Ljubljani. »Hvala, da obstajate srčni ljudje. Hvala vsem, ki ste pomagali, ki širite dobroto,« je hvaležna družina iz Hinj.