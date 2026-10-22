Sončnice že 30 let ohranjajo podeželsko tradicijo (FOTO)

Društvo podeželskih žena Sončnica Grosuplje že tri desetletja povezuje žene in dekleta, ohranja stare običaje ter skrbi, da se znanje naših babic prenaša tudi na mlajše rodove. Čeprav začetki povezovanja kmečkih žena segajo še dlje v preteklost, se je društvo uradno registriralo leta 1996. Je član Zveze kmetic Slovenije, s katero sodeluje na strokovnih srečanjih, predavanjih in različnih dogodkih.

Prva predsednica je bila Stanka Ahlin iz Grosuplja. Pozneje je društvo vodila Sonja Boh, zdaj je predsednica Tatjana Novljan. V vseh teh letih so k njegovemu razvoju prispevale številne članice, vsaka generacija pa je dodala svoj delček v zgodbo, ki jo Sončnice pišejo še danes.

Društvo danes združuje približno 25 članic iz različnih krajev v občini. Povezujejo jih ljubezen do podeželja, spoštovanje domačih običajev in želja, da bi znanje, ki se je nekoč prenašalo iz roda v rod, ostalo živo tudi v prihodnje. Njihovo delo ni namenjeno le ohranjanju preteklosti, temveč tudi druženju, pridobivanju novega znanja in povezovanju različnih generacij.

Pomemben jubilej so članice zaznamovale s slovesnostjo v Kulturnem domu Grosuplje, na kateri so se ozrle na prehojeno pot in se zahvalile vsem, ki so soustvarjali zgodbo društva.

Od domačih dobrot do velikonočne razstave

Posebno mesto v delovanju društva ima kulinarična dediščina. Članice pripravljajo in pečejo tradicionalne slovenske ter lokalne dobrote ter ohranjajo recepte in spretnosti, ki so jih mnoge spoznale že doma. S tem ne ohranjajo le znanja naših prednikov, temveč tudi družinske spomine in običaje, povezane s prazniki ter vsakdanjim življenjem na podeželju.

Njihova ustvarjalnost se kaže tudi na delavnicah, strokovnih predavanjih in tečajih ročnih spretnosti. Z obiski kmetij in strokovnimi ekskurzijami pridobivajo nova znanja ter spoznavajo različne vidike dela in življenja na podeželju. Tako tradicijo dopolnjujejo z novimi izkušnjami in jo približujejo sodobnemu času.

Predsednica Društva podeželskih žena Sončnica Grosuplje Tatjana Novljan FOTOGRAFIJE: Dragica Heric

Pomemben del njihovega delovanja je ohranjanje kulinarične dediščine. Letos so članice organizirale že 9. državno razstavo in ocenjevanje šunke v testu, na kateri so sodelovale tudi s svojimi izdelki.

Med najbolj prepoznavnimi dejavnostmi društva je velikonočna razstava v prostorih Mestne knjižnice Grosuplje. Na njej predstavijo praznično ustvarjalnost, velikonočne jedi in bogastvo običajev, povezanih z enim najpomembnejših krščanskih praznikov.

Sončnice se redno vključujejo tudi v življenje lokalne skupnosti. Sodelujejo na večjih občinskih prireditvah, kot je festival Grosuplje v jeseni, ter na sejmih, razstavah, kmečkih in drugih lokalnih dogodkih.

S svojim delom dokazujejo, da je podeželje veliko več kot le prostor bivanja in dela. Je tudi prostor skupnosti, sodelovanja in bogate kulturne dediščine. Z vsako delavnico, razstavo in srečanjem prispevajo k temu, da domače znanje ne tone v pozabo, temveč ohranja svoje mesto tudi v današnjem času.

Skupne poti in prijateljstva

Jubilejna slovesnost v Kulturnem domu Grosuplje je bila priložnost za pregled dosežkov društva in zahvalo vsem, ki so prispevali k njegovemu delovanju. Med gosti sta bila tudi župan Občine Grosuplje dr. Peter Verlič in podžupan Matjaž Trontelj z ženo Mario Ano.

Župan je članicam čestital ob jubileju ter se jim zahvalil za njihov prispevek k ohranjanju podeželske tradicije in bogatenju življenja v občini. Ob tej priložnosti jim je podaril spominski kovanec Občine Grosuplje.

Zbrane so nagovorili tudi predsednica društva Tatjana Novljan, Franci Omahen, svetovalec Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ljubljana na izpostavi Grosuplje, Jožica Ljubič, članica upravnega odbora Zveze kmetic Slovenije, ter državna sekretarka na ministrstvu za kmetijstvo Mojca Erjavec.

Za praznično vzdušje so poskrbeli Mihaelova godba, Moški pevski zbor Samorastniki in Mladinska folklorna skupina Račna. Glasba, petje in folklorni plesi so slovesnosti dodali posebno noto. Ob tej priložnosti so podelili tudi priznanja in zahvale ter se tako poklonili posameznikom, ki so s svojim delom pomembno prispevali k življenju in razvoju društva.

Pomemben del lokalne skupnosti

Sončnice so tesno povezane z domačim okoljem. Sodelujejo z Občino Grosuplje, Kmetijsko-gozdarskim zavodom Ljubljana – izpostavo Grosuplje in Zvezo kmetic Slovenije. S svojo dejavnostjo bogatijo lokalne prireditve, spodbujajo sodelovanje ter prispevajo k prepoznavnosti grosupeljskega podeželja.

Za uspešnim delovanjem društva stojijo predvsem ljudje, ki so pripravljeni nameniti svoj čas, znanje in energijo.

Za uspešnim delovanjem društva stojijo predvsem ljudje, ki so pripravljeni nameniti svoj čas, znanje in energijo skupnim ciljem. Njihova predanost omogoča, da društvo povezuje različne generacije, ohranja dragoceno znanje in ustvarja priložnosti za pristne medčloveške stike.

Trideset let delovanja tako ni le jubilej, temveč zgodba o vztrajnosti, prijateljstvu in ljubezni do domačega okolja. Sončnice s svojim zgledom dokazujejo, da tradicija živi toliko časa, dokler jo ljudje z veseljem ohranjajo in predajajo naprej.

Mihaelova godba iz Grosuplja

Mladinska folklorna skupina Račna je zatresla oder.

Društvo je pripravilo pogostitev.

Ob jubileju jim želimo še veliko uspešnih let, novih zamisli, dišečih domačih dobrot in prijetnih srečanj, na katerih se bodo spletale nove vezi. Naj njihova energija in povezanost tudi v prihodnje bogatita življenje v Grosupljem ter pomagata ohranjati dediščino slovenskega podeželja.