V Sloveniji se je začelo zbiranje vzorcev DNK svojcev žrtev vojnega in povojnega nasilja. Odziv je po navedbah Nove Slovenske zaveze velik, zlasti v Ljubljani. Cilj je ganljiv: po več kot osmih desetletjih ugotoviti, komu pripadajo posmrtni ostanki, in svojcem omogočiti dostojen pokop njihovih najbližjih. Ob tem so se že pojavili predlogi, kako bi lahko postopek še izboljšali.

Andreja Valič Zver. FOTO: Jože Suhadolnik

»Začenja se odvzem vzorcev DNK svojcev pobitih. Velik odziv v Novem mestu, Kranju, še več v Ljubljani,« so na družbenem omrežju X sporočili iz Nove Slovenske zaveze. Ob tem so poudarili pomen začetega postopka: »Vsaj nekatere ekshumirane žrtve bodo prepoznane, posmrtni ostanki bodo dobili imena.« Za sodelovanje so se zahvalili policiji ter ministrstvoma za notranje zadeve in obrambo.

Predlagajo več terminov in odvzemnih mest

Ob velikem zanimanju svojcev so se pojavili tudi predlogi, kako bi lahko organizacijo odvzemov izboljšali.

Na omrežju X je Andreja Valič Zver predlagala podaljšanje obdobja, v katerem bi svojci lahko oddali vzorce DNK, ter povečanje števila odvzemnih mest. Kot eno od možnosti je navedla tudi vojašnice.

Na kranjski policijski upravi tiho čakajo v neskončni vrsti svojci žrtev na postopek za ugotavljanje identitete. Starejši, na berglah, izmučeni. Ponižani in razžaljeni. Do kdaj še tako?

Predlagala je še sistem predhodnih prijav, pri katerem bi vsak posameznik dobil točno določeno uro odvzema. Tako bi se lahko izognili nepotrebnemu čakanju v vrstah. »Kjer je volja, je tudi pot,« je zapisala in v objavi omenila tudi Francija Matoza.

Franci Matoz. FOTO: Matej Družnik

Po desetletjih čakanja možnost za odgovore

Odvzem vzorcev DNK je del prizadevanj za identifikacijo žrtev vojnega in povojnega nasilja, katerih posmrtne ostanke so odkrili v prikritih grobiščih.

Pravno podlago za nadaljevanje identifikacijskih postopkov je zagotovila letošnja novela zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev.

Kdo je Andreja Valič Zver? Slovenska zgodovinarka, anglistka, publicistka in političarka, članica stranke SDS. Je soproga evropskega poslanca Milana Zvera. Je nekdanja direktorica Študijskega centra za narodno spravo, danes pa direktorica Inštituta dr. Jožeta Pučnika.

Svojci lahko sodelujejo prostovoljno. Policisti z njimi najprej opravijo pogovor, nato pa jim ob njihovi privolitvi odvzamejo bris ustne sluznice. Iz vzorca izdelajo genetski profil, ki ga primerjajo s profili, pridobljenimi iz posmrtnih ostankov žrtev. Pomembno je, da svojcem ni treba vedeti, kje je njihov pogrešani sorodnik pokopan, niti jim ni treba predložiti dokumentacije o njegovem izginotju. Pomagajo lahko že družinski spomini in podatki o pogrešanem.

Kdaj in kje potekajo odvzemi?

Prva termina za odvzem vzorcev sta danes in v četrtek obakrat med 7. in 19. uro. Odvzemi potekajo na devetih policijskih enotah po Sloveniji: v Ljubljani, Novem mestu, Kranju, Novi Gorici, Murski Soboti, Kopru, Celju, Slovenj Gradcu in Mariboru.

Za dodatne informacije lahko svojci pokličejo policijo na telefonsko številko 01 428 49 14 ali pišejo na elektronski naslov svojci.zrtev@policija.si.