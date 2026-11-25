Na družbenih omrežjih je zaokrožil pretresljiv zapis Joca Levstka, ki je opozoril na dogajanje v naselju Glina pri Novi vasi v občini Bloke. Kot zatrjuje, sta sosedova psa na zemljišču njegove sestre v poldrugem letu pokončala že dva družinska psa. Kljub prijavam pristojnim organom in zaščitnim ukrepom, ki jih je družina izvedla na lastne stroške, se po njegovih besedah nevarnost še vedno ponavlja.

Prvi smrtonosni napad se je zgodil maja lani, ko je družina izgubila jazbečarko. Levstek trdi, da sta sosedova psa že pred tem večkrat nenadzorovano prihajala na njihovo dvorišče. Dogodek so prijavili policiji in veterinarski inšpekciji, zaradi strahu pred ponovnim napadom pa so na svojem zemljišču postavili tudi zaščitno ograjo, približno pet metrov od ceste. Toda v petek, 20. novembra, se je zgodba ponovila. »Kangala sta na njihovem lastnem zemljišču, pred postavljeno ograjo, napadla in raztrgala še njihovega mešančka,« je zapisal Levstek. Napad naj bi v celoti posnela nadzorna kamera, vendar se je zaradi pretresljive vsebine odločil, da posnetka ne bo javno objavil. Namesto tega je objavi priložil fotografijo in dva posnetka, ki naj bi prikazovala nenadzorovano gibanje psov po zemljišču njegove sestre.

Eden od psov ima status nevarnega psa. FOTO: Osebni Arhiv

Bojijo se izstopiti iz avtomobila

Levstek opozarja, da ne gre zgolj za dva osamljena dogodka, temveč za težavo, s katero naj bi se njegova sestra in njena družina spopadali že dlje časa. »To se dogaja skoraj vsak teden! Prihajata celo za parkirane avtomobile, tako da se družina boji izstopiti iz avta pred lastno hišo,« je zapisal. Še posebej ga skrbi varnost sestrinih dveh mladoletnih hčerk. Sprašuje se, kaj bi se zgodilo, če bi bili deklici v času napada na družinskega psa na dvorišču, in kdo bi v takšnem primeru prevzel odgovornost.

»Na policijo in veterinarsko inšpekcijo smo se obrnili že neštetokrat, pa se še vedno nič ne spremeni! Kolikokrat se mora to še zgoditi, da bo nekdo končno ukrepal?« se sprašuje. Zaradi ponovnega napada se je odločil zgodbo predstaviti javnosti, ob tem pa izrazil pripravljenost, da medijem pokaže tudi posnetke nadzornih kamer in podrobneje predstavi dogajanje. Za pojasnila o dogajanju in dosedanjem ukrepanju smo se obrnili na Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), kjer so potrdili, da so bili s prvim smrtonosnim napadom seznanjeni že maja lani.

Veterinarska inšpekcija je prijavo prejela 12. maja 2025 in uvedla postopek, v katerem je psu, ki je pokončal jazbečarko, 19. avgusta istega leta dodelila status nevarnega psa v skladu z zakonom o zaščiti živali. »Ob prvem napadu je oškodovana stranka prijavila in policija sporočila, da je napadalec en pes, ki je nato prejel tudi status nevarnega psa, ne glede na to, da je skrbnik imel več psov,« so pojasnili. Čeprav Levstek zatrjuje, da so se zaradi ponavljajočih se težav večkrat obračali na pristojne organe, na veterinarski inšpekciji pravijo, da po prvem napadu in dodelitvi statusa nevarnega psa niso prejeli novih prijav v zvezi z omenjenimi psi.

Lastnik mora zagotoviti ustrezno fizično varstvo

Dodelitev statusa nevarnega psa za njegovega skrbnika pomeni tudi dodatne obveznosti. Kot pojasnjujejo na UVHVVR, mora skrbnik nevarnega psa zagotoviti njegovo fizično varstvo na enega od predpisanih načinov. Pes mora biti na povodcu in opremljen z nagobčnikom, zaprt v pesjaku ali objektu oziroma nameščen v prostoru z najmanj 1,8 metra visoko ograjo, na vhodu pa mora biti ustrezen opozorilni znak. Nevarnega psa prav tako ni dovoljeno zaupati v vodenje osebam, mlajšim od 16 let. Izpolnjevanje predpisanih pogojev nadzoruje veterinarska inšpekcija, na javnih mestih pa nadzor izvajajo tudi policisti in občinski redarji. Na upravi zato poudarjajo pomen sodelovanja in medsebojnega obveščanja pristojnih organov.

Veterinarska inšpekcija je po prijavi dogodka, ki se je zgodil 20. novembra letos, uvedla nov postopek, ki še ni končan. V njem bodo ugotavljali okoliščine napada in odločali o nadaljnjih ukrepih zoper oba psa. »Tekom postopka sledi odločanje o statusu nevarnega psa za psa, ki je prvič izkazal napadalno vedenje. Za psa, ki naj bi ponovno napadel, pa ugotovitev dejstev, ali gre za nevarno žival. Za nevarne živali se lahko v skladu z zakonom o zaščiti živali odredi njihova usmrtitev,« so pojasnili na upravi. Ob tem dodajajo, da lahko uradni veterinar pri ponavljajočih se kršitvah pri izbiri in odmeri sankcije upošteva tudi predhodne prekrške skrbnika psa. V hitrem prekrškovnem postopku mu lahko ob upoštevanju okoliščin konkretnega primera izreče tudi globo, ki je višja od najnižje predpisane.

Lani je družina izgubila jazbečarja. FOTO: Osebni Arhiv

Policija lastnika letos že obravnavala

Na Policijski upravi Ljubljana so potrdili, da na podlagi prijave, prejete prejšnji teden, vodijo prekrškovni postopek zaradi kršitve določb 46.a člena zakona o zaščiti živali. Ker postopek še ni končan, podrobnosti ne morejo razkrivati. O vseh okoliščinah so obvestili tudi pristojni veterinarski inšpektorat. Ob tem so razkrili, da letošnji novembrski dogodek ni prvi primer, v katerem so letos obravnavali istega lastnika živali.

»Lahko potrdimo, da smo v letošnjem letu zoper istega lastnika živali že vodili postopek o prekršku zaradi kršitve določb 45. člena zakona o zaščiti živali. Tudi v tem primeru je bil o vseh okoliščinah obveščen pristojni inšpektorat,« je pojasnil Tomaž Tomaževic, predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave Ljubljana. Na policiji poudarjajo, da se odzovejo na vsako obvestilo občanov in ob ugotovljenih kršitvah izvedejo predpisane ukrepe. V tovrstnih primerih izvedejo prve nujne ukrepe v povezavi z nadzorstvom nad psi, nadaljnji ukrepi pa so v pristojnosti drugih organov s področja varstva živali.

Medtem ko postopki pristojnih služb še potekajo, si družina po dveh izgubah želi predvsem zagotovila, da bo na lastnem zemljišču ponovno varna. Levstek poudarja, da tokrat ne namerava odnehati, dokler pristojni ne bodo sprejeli konkretnih ukrepov, ki bi preprečili ponovitev dogodka. »Dva mrtva psa sta dva preveč,« je sklenil svoj zapis.