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Spar je šest mesecev po velikem požaru razveselil ljubljanske gasilce: v zahvalo donirali 50 tisočakov

V podjetju nadaljujejo gradnjo novega sodobnega skladišča.
Podpora gasilstvu ostaja del dolgoročne družbene odgovornosti podjetja Spar. Na fotografiji (z leve) Tine Juvan, poveljnik Gasilke zveze Ljubljana, David Kovačič, glavni izvršni direktor Spar Slovenija, in Anže Bitenc, predsednik Gasilske zveze Ljubljana. FOTO: Blaž Samec
Podpora gasilstvu ostaja del dolgoročne družbene odgovornosti podjetja Spar. Na fotografiji (z leve) Tine Juvan, poveljnik Gasilke zveze Ljubljana, David Kovačič, glavni izvršni direktor Spar Slovenija, in Anže Bitenc, predsednik Gasilske zveze Ljubljana. FOTO: Blaž Samec
M. Fe.
 22. 7. 2026 | 13:32
1:30
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Šest mesecev po požaru v Sparovem logističnem centru na Letališki cesti v Ljubljani je Spar Slovenija javni gasilski službi Mestne občine Ljubljana predal donacijo v višini 50.000 evrov. Sredstva so namenjena razvoju in vzpostavitvi mobilnega sistema sprejemnih mest za podporo vodenju večjih intervencij. Rešitev se je kot pomembna podpora izkazala že med lani potekajočo zahtevno intervencijo.

Predstavniki podjetja in gasilske službe so predstavili projekt in si ogledali prikaz delovanja v praksi. David Kovačič, glavni izvršni direktor Spar Slovenija, je poudaril, da je skladišče za sveže izdelke spet polno operativno. Donacijo vidi predvsem kot zahvalo gasilcem za strokovnost in naložbo v prihodnjo varnost. Spar sicer nadaljuje vlaganja v logistiko, vključno z gradnjo novega sodobnega skladišča.

Poveljnik Gasilske zveze Ljubljana Tine Juvan je poudaril, da štiri opremljena mobilna sprejemna mesta pomenijo pomemben korak pri krepitvi pripravljenosti. Sistem omogoča boljšo organizacijo, evidentiranje in razporejanje sil, kar bo izboljšalo vodenje ter povečalo varnost vseh sodelujočih ob večjih nesrečah. Podpora gasilstvu ostaja del dolgoročne družbene odgovornosti podjetja Spar.

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